Nach dem Brand einer größeren Moorfläche im Emsland bei Papenburg haben Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Der Moorbrand in Lohnen hingegen konnte noch nicht gelöscht werden. (Torsten Albrecht/Nord-West-Media/dpa)

Die Löscharbeiten eines Moorbrandes bei Lohne haben auch am Dienstag viele Einsatzkräfte gebunden. Am Vormittag seien 150 Wehrleute aus dem Kreis Vechta und 30 Feuerwehrleute aus dem Kreis Diepholz im Einsatz gewesen, sagte der Sprecher der Kreisfeuerwehr Vechta, Jens Lindemann.

In einem rund ein Hektar großen Waldstück brenne das Unterholz, außerdem brenne auch eine Torfmiete. In dem Waldstück kämen ein Löschroboter und ein Löschhubschrauber zum Einsatz. Es sei eine Fläche von 30 bis 35 Hektar betroffen. „Jetzt geht es darum, die Löscharbeiten so zu gestalten, dass wir in die ganz tiefen Schichten des Moores kommen, damit keine Glutnester wieder hochflammen“, erklärte Lindemann.

Die Löscharbeiten laufen seit Montag. Während der Nacht habe sich das Feuer ins Moor hinein verzogen. Mit Sonnenaufgang sei der Brand an vielen Stellen wieder aufgeflackert, sagte Lindemann. Löschwasser sei genug vorhanden: Die Feuerwehr habe lange Wegstrecken an Leitungen verlegt, zudem gebe es im Moorgebiet Löschteiche. Nach wie vor erschwere aber der Wind die Arbeiten. Der Einsatz werde sich noch hinziehen, schätzte Lindemann - möglicherweise bis Mittwoch.

Am Samstag war im emsländischen Papenburg ein Feuer auf einem 32 Hektar großem Moorgebiet ausgebrochen. Daraufhin mussten Häuser evakuiert werden. Dieses Feuer sei inzwischen gelöscht, sagte ein Polizeisprecher in Lingen.