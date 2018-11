Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

1800 neue Arbeitsplätze

Hannover. Das Textil-Versandunternehmen Netrada will in ein neues Verteilzentrum in Hannover weit über 50 Millionen Euro investieren und bis zu 1800 neue Arbeitsplätze schaffen. Das teilten die Stadt und das Unternehmen gestern mit. Netrada wickelt den Online-Handel unter anderem für die Marken Esprit, Hugo Boss, Puma und Hilfiger ab. Eine erste Halle mit mehr als 500 Beschäftigten soll 2014 in Betrieb gehen, eine zweite mit weiteren 500 Mitarbeitern bis 2017. Zudem hat sich das Versandunternehmen eine Kaufoption für ein Gelände zum Bau eines Verwaltungsgebäudes gesichert. Zuvor waren Verhandlungen der Stadt mit Amazon gescheitert.