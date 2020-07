Opfer lebendig versenkt

19-Jährige in Weser ertränkt - Vier Beschuldigte festgenommen

dpa

Sie wurde lebend in einem Schleusenkanal versenkt. Dafür beschwerten die Täter den Körper der 19-Jährigen mit einer Steinplatte. Wenige Monate nach der Tat in Niedersachsen sitzen mehrere Verdächtige in U-Haft.