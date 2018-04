Ermittler durchsuchten am Donnerstag mehrere Wohnungen auf der Suche nach den Tätern oder der Tatwaffe. (dpa)

Der durch mehrere Schüsse verletzte 20-Jährige in Lüneburg ist außer Lebensgefahr. Nach den mutmaßlichen Tätern werde weiterhin gefahndet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Gruppe von Männern hatte in der Nacht zum Mittwoch aus einem Auto heraus auf den 20-Jährigen gefeuert und war dann geflüchtet. Der junge Mann wurde notoperiert.

Täter und Opfer kannten sich. Die Ermittler durchsuchten am Donnerstag gemeinsam mit Spezialkräften mehrere Wohnungen in Lüneburg, Adendorf, Hamburg und Lübeck. Dabei kam es aber nicht zur Festnahme von zwei mit Haftbefehl gesuchten 21 und 25 Jahre alten Männern. Auch die Tatwaffe wurde nicht gefunden. (dpa)