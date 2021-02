Nach dem gewaltsamen Tod eines Patienten in einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg gibt es ein weiteres Todesopfer. (Philipp Schulze)

Nach dem gewaltsamen Tod eines Patienten in einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg gibt es ein weiteres Todesopfer. Ein 56-Jähriger sei am Vormittag in einer Klinik gestorben, teilte die Polizei mit. Bereits in der Nacht zum Freitag war ein 54-Jähriger vermutlich durch Gewalteinwirkung auf den Hals ums Leben gekommen. Dringend tatverdächtig ist ein 21-Jähriger, der von Polizisten überwältigt wurde und in Gewahrsam kam. Auch Krankenpflegerinnen und ein Polizist wurden verletzt. Die Ermittlungen laufen.