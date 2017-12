Der Vermisste Sören K. ist 22 Jahre alt. Die Polizei Cuxhaven bittet um Hinweise für seinen Aufenthaltsort. (FR)

Er war auf einem Ausflug mit der Landjugend, doch kehrte danach nicht nach Hause zurück. Der vermisste Sören K. wurde laut Polizei zuletzt am 22. Dezember gegen 4 Uhr morgens in Otterndorf (Niedersachsen) gesehen - an der Bushaltestelle am Kirchplatz und am Kreisel im Ort. K. ist etwa 1,85 Meter groß, hat rotblonde Haare, trägt eine Brille und ist bekleidet mit einer Jeans und einem hell karierten Hemd.

Die Polizei und die Familie haben derzeit keine Anhaltspunkte, wo der 22-Jährige sich aufhält. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es bisher nicht, teilt die Polizei mit. Eine große Suchaktion mit zeitweise 150 freiwilligen Helfern, unter anderem von der Landjugend, Jägerschaft und der Freiwilligen Feuerwehr, führte zu keinem Ergebnis. Auch Boote, Suchhunde, Taucher der DLRG wurden eingesetzt. Seit Montagmorgen gegen 11 Uhr sucht laut Polizei ein Hubschrauber das Gebiet vom letzten Sichtungsort bis zur Wohnung des jungen Mannes ab.

Die Polizei Cuxhaven bedankt sich im Namen der Familie bei allen Helfern und nennt die Hilfsbereitschaft "außergewöhnlich". Hinweise nimmt sie unter der Nummer 04721/5730 entgegen. (ech)