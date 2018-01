Bei einem Auffahrunfall auf der A1 bei Sottrum ist ein 27-jähriger Autofahrer am Montagabend schwer verletzt worden. Er musste von den Einsatzkräften aus seinem schwer beschädigten Wagen befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war der Kollision das Überholmanöver zweier Lastkraftwagen vorausgegangen. Der 54-jährige Fahrer eines Lkw war zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen in Richtung Bremen auf die mittlere Spur gewechselt, um einen anderen Lkw zu überholen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte er dabei mit dem 27-jährigen Pkw-Fahrer. Der BMW des Autofahrers wurde durch den Aufprall über die Fahrbahn geschleudert und kam zwischen Haupt- und erstem Überholstreifen zum Stehen.

In der Folge kollidierten zwei weitere Fahrzeuge: Ein 41-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden BMW auf. Dabei wurde seine 35-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 40-jährige Fahrer eines weiteren nachfolgenden Wagens konnte zwar den kollidierten Fahrzeugen ausweichen, überfuhr aber Trümmerteile und beschädigte sein Auto dadurch leicht. Der Fahrer des BMW wurde durch den Aufprall in seinem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr Sottrum befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die involvierten Fahrzeuge wurden zum Teil schwer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer Schätzung zufolge auf etwa 70.000 Euro.

Die A1 musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten von etwa 18.45 Uhr bis 22.30 Uhr Uhr voll gesperrt werden. Der sich dadurch bildende Rückstau hatte zwischenzeitlich eine Länge von bis zu 10 Kilometern und sorgte noch für längere Zeit für Behinderungen. (wk)