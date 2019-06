Trotz Integration in die Gesellschaft, kommt es häufig zu Asylantragsablehnungen. (arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa)

Im April 2015 kam die sechsköpfige Familie aus Albanien nach Niedersachsen: Eltern, zwei erwachsene Kinder, ein 15-jähriger Sohn, ein neunjähriger Enkel. Der Vater fing schnell an zu arbeiten, konnte mit seinem Verdienst weitgehend Lebensunterhalt und Miete für die bescheidene Dreizimmerwohnung in einer südniedersächsischen Kleinstadt bestreiten. Seine beiden älteren Kinder begannen eine Ausbildung; der Jugendliche wechselte bereits nach anderthalb Jahren von der Oberschule aufs Gymnasium, holt dort ordentliche Noten, spricht inzwischen akzentfrei Deutsch und spielt im Schulorchester die Erste Geige.

Doch dann sollte die Familie Deutschland wieder verlassen. „Vollziehbar ausreisepflichtig“ lautete ihr Status seit Januar 2016, nachdem zuvor ihr Asylantrag abgelehnt worden war. In ihrer Not wandten sich die Albaner an die Härtefallkommission – und hatten Erfolg. Auf Vorschlag des Gremiums erteilte ihnen das Innenministerium eine – zunächst – befristete Aufenthaltserlaubnis. „Wenn man das nicht Integration nennen kann, was kann man dann überhaupt Integration nennen“, begründete Kommissionsmitglied Heiner Willen aus Göttingen sein positives Votum. Der Caritas-Rat hatte zuvor die Familie bei Gesprächen und Hausbesuchen intensiv unter die Lupe genommen.

292 Menschen in Niedersachsen, darunter 120 Kinder, entgingen 2018 auf diese Weise einer drohenden Abschiebung. Das ergibt sich aus dem neuen Jahresbericht der Härtefallkommission, den Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover präsentierte. Von den insgesamt 764 Eingaben, die jeweils mehrere Personen betreffen konnten, beschied das neunköpfige, unabhängige Gremium 136 positiv.

In 123 Fällen schloss sich dem dann auch das Ministerium an. „Die Härtefallkommission ist mehr denn je ein unverzichtbarer Bestandteil der Flüchtlingspolitik“, betonte Pistorius. Sie leiste einen entscheidenden humanitären Beitrag für Fälle, in denen die strikte Anwendung des Ausländerrechts zu Ergebnissen führe, die der Gesetzgeber erkennbar nicht gewollt habe. 2017 hatte die Zahl der Eingaben den Rekordwert von 996 erreicht; für 287 Menschen endeten sie damals mit einem Bleiberecht.

Wichtigstes Kriterium für einen positiven Bescheid ist die soziale, wirtschaftliche und berufliche Integration der Betroffenen. Dazu zählen gute Deutschkenntnisse, Erfolge in Job, Schule oder Ausbildung. Die Familien sollten in der Lage sein, ihren Unterhalt selbst zu sichern. Außerdem dürfen die Antragsteller strafrechtlich nicht sonderlich aufgefallen sein. Insbesondere Gewaltdelikte schließen ein Bleiberecht von vornherein aus, das Gremium nimmt solche Begehren erst gar nicht an. Bei Schwarzfahren oder einfachen Ladendiebstählen kann die Kommission aber ein Auge zudrücken.

Neben der Feststellung eines Härtefalls helfen die ehrenamtlich tätigen Mitglieder aus Politik, Kirchen und Verbänden den Hilfesuchenden auch anderweitig. So weisen sie in der Beratung auf mögliche andere Ansprüche eines Bleiberechts hin, von dem die Betroffenen selbst nichts wussten. Die meisten Anträge gab es 2018 von Migranten aus dem Irak (67), Pakistan (66) und Albanien (57). Bei 30 dieser Eingaben blieb das Herkunftsland ungeklärt, 27 betrafen die Türkei. Jeweils ein Fall kam aus dem EU-Land Tschechien und den USA. Die neun ehrenamtlichen Mitglieder der Kommission und ihre 22 Stellvertreter werden alle drei Jahre durch den Innenminister berufen.

Man lege großen Wert darauf, dass die Betroffenen aktiv mitwirkten und auch andere gesetzliche Möglichkeiten für sich nutzten, erklärte die Kommissionsvorsitzende Anke Breusing. „Die Kommission kann nur eine Chance eröffnen. Dies Chance zu nutzen, liegt bei den Betroffenen selbst.“ Eine systematische Erfolgskontrolle der positiv beschiedenen Fälle führe das Gremium nicht durch. „Aber natürlich erfahren wir das eine oder andere.“ Und danach funktioniere das System gut. Auch Kommissionsmitglied Heiner Willen sieht sich durch seine persönlichen Erfahrungen bestätigt. „Bei allen meinen Fällen bisher ist es gut gelaufen.“

Beinahe wäre es an der Bürokratie gescheitert

Manchmal allerdings drohen eigentlich eindeutige Fälle auch an bürokratischen Kleinigkeiten zu scheitern. So tauchte bei der albanischen Familie laut Betreuer Willen kurz vor Schluss noch ein Problem auf. Beim Zusammenrechnen des Familieneinkommens fehlten rein rechnerisch 80 Euro monatlich zum Bestreiten des Lebensunterhalts aus eigener Tasche.

Um diesen Betrag unterschritten die Verdienste des Vaters und seiner Azubi-Kinder die Regelsätze der Sozialhilfe. „Damit galt das Einkommen nicht als ausreichend“, berichtete der Caritas-Mann. Dabei habe die Familie beteuert, mit ihrer bescheidenen Lebensweise auch ohne diese 80 Euro finanziell über die Runden zu kommen. Die Albaner hätten dann schriftlich bestätigen müssen, keine öffentlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen. „Da war die Kuh vom Eis.“