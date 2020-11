An der Haltestelle und im Schulbus gilt die Maskenpflicht. Die Abstandsregeln können Schülerinnen und Schüler in vollen Fahrzeugen jedoch kaum einhalten. Um die Ansteckungs­gefahr zu reduzieren, sollen nun zusätzliche Busse eingesetzt werden. (Andreas Arnold / dpa)

Landkreise Osterholz/Cuxhaven/Rotenburg/Diepholz/Oldenburg. Während in den Schulen strenge Hygieneregeln zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus gelten, können die Schülerinnen und Schüler während der Fahrt mit dem Schulbus kaum Abstand halten. Volle Busse in Pandemie-Zeiten führen dazu, dass Eltern ihre Kinder aus Sorge vor einer Ansteckung teils selbst zur Schule fahren. Es ist kaum zu erklären, warum Kinder vormittags in der Schule nur Kontakt innerhalb ihrer Klasse haben dürfen und nachmittags nur einen Freund oder eine Freundin treffen sollen, die Abstandsregeln morgens und mittags im Schulbus aber nicht gelten.

Jetzt hat das Land Niedersachsen 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit Städte und Landkreise zusätzliche Busse chartern können. Das Geld kommt aus der coronabedingten Sonderfinanzhilfe des Wirtschaftsministeriums und ist nicht nur für den Schülertransport, sondern auch für den öffentlichen Nahverkehr gedacht. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprach von einer „wichtigen Hilfe im Kampf gegen Corona“. Die Grünen im Landtag hatten zuvor wiederholt darauf gedrängt, dass die Landesregierung dringend etwas gegen überfüllte Schulbusse tun müsse. Eine Maskenpflicht allein reiche nicht aus.

Wie die Kommunen im Bremer Umland den Schülertransport in Corona-Zeiten organisieren und was das zusätzliche Geld aus Hannover bringt, haben unsere Regionalredaktionen in den Kreishäusern erfahren:

Osterholz

Der Landkreis Osterholz lässt seit 24. November auf fünf besonders stark genutzten Linien morgens und mittags sogenannte Verstärkerbusse fahren. Insgesamt konnte die Verwaltung neun Zusatzfahrten organisieren. „Wir hoffen, damit die Auslastung der einzelnen Linien zu vermindern“, sagte Landrat Bernd Lütjen. Dies könne aber nur gelingen, wenn sich die Schüler möglichst gleichmäßig auf die Busse aufteilen und nicht alle den jeweils ersten Bus nutzen, der abfährt, so Lütjen. Anfang des Monats hatte die Osterholzer Behörde zunächst erklärt, es gebe kaum verfügbare Fahrzeuge und Fahrer. Auch sei das Infektionsrisiko im Öffentlichen-Personen-Nachverkehr gering. Dadurch, dass etliche Schulen bereits im Wechselmodell unterrichteten, entzerre sich die Lage bereits. Daraufhin hatten Eltern protestiert.

Diepholz

Auch im Landkreis Diepholz können aufgrund der räumlichen Nähe in den Schulbussen die geltenden Abstände nicht immer eingehalten werden. Deswegen gilt in allen Bussen, Bahnen und auch an den Haltestellen eine Maskenpflicht. „Nach den Rückmeldungen der Verkehrsunternehmen und den Feststellungen bei Polizeikontrollen wird diese Verpflichtung sehr gut beachtet“, berichtet Landkreis-Sprecherin Mareike Rein. Wegen gestiegener Schülerzahlen sind auch schon nach den Sommerferien in Einzelfällen, etwa zwischen Lemförde und Diepholz, mehr Schulbusse eingesetzt worden. Die Kapazitäten werden demnach bereits erhöht, wenn die Auslastung der Busse regelmäßig über 80 Prozent liegt.

Die vier im Landkreis Diepholz beauftragten Verkehrsunternehmen haben nun außerdem die am stärksten ausgelasteten Busfahrten ermittelt sowie die verfügbaren Kapazitäten an Fahrern und Bussen geprüft. Auch, inwieweit man dabei auf potenzielle Subunternehmen einschließlich Reisebussen zurückgreifen könnte, ist dabei eruiert worden. So könnten auch kurzfristig mit der Soforthilfe vom Land Verstärkerleistungen zum Einsatz kommen. „Man darf aber auch keine übersteigerten Erwartungen wecken“, betont Rein. Auf keinen Fall würden die Finanzhilfen und die vorhandenen Ressourcen an Personal und Bussen ausreichen, um die Zahl der Busse zu verdoppeln und überall einen Mindestabstand von anderthalb Metern wahren zu können. „Auch die Kapazitäten an Reisebussen stellen nur einen kleinen Bruchteil aller im Einsatz befindlichen Linienbusse dar.“

Cuxhaven

Schneller reagierte der Landkreis Cuxhaven, der seit 16. November – und damit vor der Landeszusage – elf Zusatzbusse fahren lässt. Mehrkosten: rund 150.000 Euro. Das Ganze ist zunächst bis zu den Weihnachtsferien befristet; im Januar solle neu entschieden werden, heißt es übereinstimmend aus dem Cuxland und aus Osterholz.

Rotenburg

Ebenso im Landkreis Rotenburg, wo seit 16. November acht Sonderfahrten für den Südkreis unterwegs sind. Seit Montag wird auch die Nordhälfte des Wümmekreises mit fünf Extra-Touren bedient. In Gnarrenburg befindet sich außerdem die kreisweit einzige Schule, die ihren Stundenplan wegen des Busverkehrs umgestellt hat: Nun halten an der Oberschule Gnarrenburg zur dritten Schulstunde Zusatzbusse von vier Linien.

Oldenburg

Präsenzunterricht bedeutet auch im Landkreis Oldenburg, dass die Schulbusse voll sind. Die Kreisverwaltung hat darauf bereits reagiert und rund 20 zusätzliche Busse im Einsatz. Wie Landrat Carsten Harings sagte, müssten jedoch doppelt so viele Busse wie die 111 im Regelfall unterwegs sein, um die Schüler coronagerecht auf Abstand zu befördern.

Über den Geldsegen aus Hannover freut man sich im Landkreis Oldenburg. „Das ist eine super Sache“, erklärte Pressesprecher Oliver Galeotti. Allerdings implizieren diese zusätzlichen Mittel des Landes nicht, dass noch weitere Busse zusätzlich zu den bereits fahrenden dazukommen. Denn der Haken ist laut Galeotti: „Wir stehen faktisch vor dem Problem, dass uns dafür sowohl die Fahrzeuge als auch die Fahrer fehlen.“

Zudem bedeuten die 30 Millionen Euro vom Land Niedersachsen heruntergebrochen auf die Landkreise ohnehin: Jeder bekommt acht Fahrzeuge. „Da sind wir bereits drüber“, betont Galeotti mit Blick auf die zusätzlichen 20 Fahrzeuge, die bereits im Landkreis Oldenburg eingesetzt werden. Aber zumindest die Kosten hierfür könne man so nun zum Teil gegenfinanzieren, meint der Pressesprecher.