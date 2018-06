Goslar

3000 Menschen demonstrieren gegen Neonazis

In Goslar haben am Vormittag 3000 Menschen friedlich gegen Neonazis demonstriert. Auch der ehemalige Bundesaußenminister Gabriel nahm an der Demonstration teil.