In Vechta ist am Sonntag ein Mann erschossen worden. Die Polizei ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen gibt es Verbindungen ins Rockermilieu. (Christian Kosak)

In Vechta soll ein 40 Jahre alter Mann einen 31-Jährigen erschossen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sowohl Täter als auch Opfer Verbindungen ins Rockermilieu, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den leblosen 31-Jährigen entdeckten Angestellte des Krankenhauses Bassum - rund 36 Kilometer vom Tatort entfernt - am frühen Sonntagmorgen vor ihrer Klinik. Der mutmaßliche Täter rief selbst die Polizei.

Den Beamten war zunächst eine Schussabgabe an einem Parkplatz gemeldet worden. Kurz danach kontaktierte der 40 Jahre alte Tatverdächtige die Polizei und nannte den Beamten seinen Aufenthaltsort in der Nähe des Parkplatzes. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen und die mutmaßliche Tatwaffe dabei gehabt, hieß es weiter. Das Opfer hatte eine Schussverletzung und konnte im Krankenhaus nicht mehr reanimiert werden. Erkenntnisse zu einem Motiv gebe es noch nicht, hieß es. (dpa)