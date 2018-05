Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze Marihuana im Wert von 320 000 Euro sichergestellt. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim am Montag mitteilte, wurden Beamte bereits am Freitagmorgen im ostfriesischen Bunde auf ein aus den Niederlanden einreisendes Auto aufmerksam. Der Wagen hatte gefälschte Oldenburger Kennzeichen. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, versuchte der Drogenschmuggler zu entkommen. In einer Kurve verlor er die Gewalt über sein Auto, das in einem Graben landete. Der Unbekannte konnte zu Fuß flüchten. In dem Wagen fanden die Polizisten 32 Kilogramm Rauschgift.

DPA