Elf seien unter 70 Jahre gewesen, davon zwei Kleinkinder, sagte Behördensprecherin Dagmar Ziehm am Dienstag in Hannover. In der Saison 2016/2017 waren landesweit 32 Menschen nachweislich an Influenza gestorben.

„Es sieht so aus, als sei der Höhepunkt der Grippewelle überschritten“, so Ziehm. Die Positivrate für Influenza sank in der neunten Kalenderwoche im Vergleich zur Vorwoche von 52 auf 49 Prozent – das heißt, in rund der Hälfte aller von Arztpraxen eingesandten Proben wurde das Virus nachgewiesen. Von einer Grippewelle spricht man, wenn die Rate über 20 Prozent liegt.

62 Prozent der Nachweise entfielen zuletzt auf den Virustyp B, vor dem die zunächst empfohlene Impfung nicht ausreichend schützt. Der Direktor der MHH-Klinik für Pneumologie, Tobias Welte, hatte vor zwei Wochen kritisiert, dass in diesem Winter wieder ein falscher Impfstoff empfohlen worden sei. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und Universitätsmedizin Göttingen berichteten von zahlreichen Influenza-Patienten in der Notaufnahme.

Das Abebben der Grippewelle lässt sich auch daran ablesen, dass in den Kindergärten weniger Mädchen und Jungen fehlen. Der Krankenstand in den niedersächsischen Kitas sank nach Angaben des Landesgesundheitsamtes binnen einer Woche von 20,4 auf 17,8 Prozent, liegt allerdings immer noch über dem Wert vom März 2017.