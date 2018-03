Der wegen Vermögensdelikten vorbestrafte Hauptangeklagte profitierte bei seinen zwischen Dezember 2015 und April 2016 verübten Taten von der Hilfe eines 25-jährigen, ebenfalls im nordrhein-westfälischen Remscheid lebenden Mannes. Er war damals Auszubildender in einem Mobilfunkshop und hat die erforderlichen Pass-­wörter für das Online-Banking ausgekundschaftet. Als Mittäter in 30 Fällen erhielt er eine 22-monatige Bewährungsstrafe.

Beide Angeklagte hatten in dem Ende 2017 begonnenen Prozess Geständnisse abgelegt, nachdem eine sogenannte Verständigung zustande gekommen war. Dies diente nicht zuletzt der Verfahrensökonomie. Die Staatsanwaltschaft war ursprünglich von fast 200 Fällen und einer Schadenssumme von 430 000 Euro ausgegangen. Der 24-Jährige, der sieben Monate in U-Haft saß, will einen im Darknet kennengelernten Komplizen gehabt haben, von dem ihm nur der Deckname bekannt sei. Die ersten Anzeigen von Geschädigten waren aus dem Bremer Umland eingegangen. Der höchste Einzelverlust, 9200 Euro, soll einem Kunden aus Thedinghausen-Riede (Landkreis Verden) entstanden sein. Die Volksbank Bassum-Stuhr-Syke-Weyhe hatte angeblich etwa 60 000 Euro Verlust zu beklagen.