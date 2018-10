Björn Thümler (CDU), Wissenschaftsminister von Niedersachsen, will Medizinstudenten mit höheren Prämien locken. (Holger Hollemann, dpa)

„Andere Länder wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Bayern lassen diese Chance nicht ungenutzt verstreichen, sondern haben die entsprechende Reform des Zulassungsverfahrens umgesetzt“, sagte am Sonntag der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips.

Die Landesregierung will mit einem Bündel von Maßnahmen die Versorgung mit Hausärzten im ländlichen Raum in Niedersachsen sichern. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) will den Nachwuchs mit einem Ausbau des Hausarzt-Stipendienprogramms für eine Arbeit jenseits der großen Städte gewinnen. Derzeit werden Studenten mit monatlich 400 Euro gefördert, wenn sie nach dem Studium eine gewisse Zeit als Allgemeinmediziner auf dem Land arbeiten.

Thümler würde gerne künftig mehr Geld zahlen, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Sonnabend). Außerdem will er bei der Zulassung zum Studium weitere Eignungskriterien ergänzen, etwa damit berufserfahrene Menschen wie Krankenpfleger Zugang bekommen, die aufgrund ihrer Abinote keinen Studienplatz bekommen.

Ferner sollen 200 neue Medizinstudienplätze geschaffen werden, 60 in der Außenstelle Braunschweig der Unimedizin Göttingen und 140 in der European Medical School in Oldenburg/Groningen.