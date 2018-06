Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne). (dpa)

Erstmals hat der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eine Schadenspotenzialanalyse vorgelegt. „Die Deiche an der Küste schützen Werte in einer Größenordnung von 129 Milliarden Euro“, sagt Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung des NLWKN-Jahresberichtes in Norden (Landkreis Aurich).

„Wenn Niedersachsen also jährlich mehr als 60 Millionen Euro für den Küstenschutz ausgibt, ist das gut angelegtes Geld.“ Vor allem aber geht es um den Schutz der Menschen hinter den Deichen. 1,1 Millionen Niedersachsen leben laut NLWKN in den Küstengebieten, die unterhalb des mittleren Tidehochwassers liegen. Wenzel betont: „Die Deiche müssen sicher sein. Da gibt es keine Kompromisse.“

Höher als notwendig

Damit die Deiche sicher bleiben, sind diese bereits heute einen halben Meter höher als notwendig. Der Klimapuffer soll den Anstieg des Meeresspiegels bis zum Ende des Jahrhunderts wettmachen. Der Umweltminister räumt allerdings ein: „Was wir beim Klimaschutz nicht schaffen, müssen wir beim Küstenschutz drauflegen.“

Mit Blick auf den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen gab er zu bedenken, dass in Zukunft möglicherweise weit mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr in den Küstenschutz in Niedersachsen investiert werden müssten. „Die 50 Zentimeter Plus reichen aus, wenn die Erderwärmung bei nicht mehr als 1,5 Grad Celsius liegt.“

Die Klimaexperten der Vereinten Nationen gehen derzeit davon aus, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um mindestens 26 bis maximal 98 Zentimeter steigen könnte. Berechnungen aus den Niederlanden, die von 1,70 Meter ausgehen, gelten als nicht wahrscheinlich.

Schwerpunkt der diesjährigen Baumaßnahmen auf dem Festland

16 der 60 Millionen Euro fließen in den Dünenschutz auf den Ostfriesischen Inseln. „Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge haben die Sturmfluten im vergangenen Winter besonders hart getroffen“, erklärt die Direktorin des NLWKN, Anne Rickmeyer. Verstärkt werden deshalb das Pirolatal auf Langeoog, die Zeltplatzdünen auf Spiekeroog und das Harlehörn auf Wangerooge.

40 Millionen Euro gehen an die Deichverbände. „Die Deiche am Jadebusen und an der Weser sind der Schwerpunkt der diesjährigen Baumaßnahmen auf dem Festland“, weiß Rickmeyer. Seit 1955, so die Direktorin, habe das Land insgesamt drei Milliarden Euro für den Küstenschutz ausgegeben.

Nach wie vor handelt es sich um den größten Einzeletat des Umweltministeriums. Für die Zukunft sind bereits 200 weitere Baumaßnahmen für mehr als 362 Millionen Euro angemeldet. „Küstenschutz ist eine Daueraufgabe“, betont Rickmeyer.

Erfassung der Brutvogelbestände

Um die Schäden nach einer Sturmflut schneller einschätzen zu können, arbeitet der NLWKN neuerdings mit einem unbemannten Fluggerät. Das knapp drei Kilogramm schwere und 65 Zentimeter lange Luftfahrzeug hat einen 1400-Watt-Motor mit Druckpropeller, fliegt bis zu 100 Meter hoch und bringt es auf maximal 85 Kilometer pro Stunde.

An Bord ist eine 35-Megapixel-Kamera, die ihre Bilder direkt an den NLWKN sendet. „Herkömmliche Drohnen sind für uns nicht zweckmäßig“, erklärt Holger Dirks, Leiter des Aufgabenbereiches Vermessung an der Forschungsstelle Küste des NLWKN. „Trimble UX5 liefert auch bei starkem Seitenwind noch gute Bilder.“

Das Fluggerät wird aber nicht nur zur schnellen Schadensanalyse eingesetzt, sondern auch zur Erfassung der Brutvogelbestände. Wenzel könnte sich auch vorstellen, damit die Gewässerrandstreifen entlang der Felder zu kontrollieren. Diese dürfen zum Schutz des Grundwassers nicht mehr mit Dünger behandelt werden.

Im Ernstfall informiert die Zentrale die Bürger

Neben dem Küstenschutz betreibt der NLWKN auch Hochwasserschutz im Binnenland. 23 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in den Ausbau der Hochwasserschutzdeiche und -mauern an den Flüssen. Die Hochwasservorhersagezentrale des NLWKN in Hildesheim hat Modelle entwickelt, anhand derer sich genau berechnen lässt, bei welchem Wasserstand welche Gebiete betroffen sind. Im Ernstfall informiert die Zentrale die Bürger.

Die Pegelstände werden im Internet veröffentlicht (www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de). Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann die Pegelstände auch über eine App auf dem Smartphone abrufen. „Die Vorhersage wird wegen des zunehmend extremen Wetters immer wichtiger“, betont Rickmeyer mit Blick auf den Klimawandel.

Um die Gewässergüte im Wattenmeer zu kontrollieren, arbeitet der Landesbetrieb mit einer sogenannten „Ferry Box“. Dabei handelt es sich um ein mobiles Labor an Bord eines Behördenschiffes. Das Durchflusssystem misst unter anderem die Temperatur, den Salzgehalt, die Schwebstoffkonzentration, den pH-Wert, das Chlorophyll sowie die Algenklassen. Die Werte werden positionsgenau aufgezeichnet und geben Aufschluss über die Wasserqualität an der gesamten niedersächsischen Küste bis hin zur Zwölf-Meilen-Zone.