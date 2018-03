Ein Dauerblitzer auf der A7 hat im vergangenen Jahr 50.000 Raser abgelichtet. (dpa)

Der schnellste Raser sei in dem Tempo-100-Bereich mit 215 Stundenkilometer gemessen worden, teilte ein Sprecher des Landkreises Göttingen am Freitag mit. Insgesamt ging die Zahl der geblitzten Fahrer im Vergleich zum Vorjahr zwar um gut zehn Prozent zurück. Dem Landkreis Göttingen dürfte die Anlage bei Hann. Münden aber erneut eine Millionen-Einnahme beschert haben. 2016 hatte der Blitzer am Fuß eines der steilsten Autobahnabschnitte Deutschlands knapp 3,1 Millionen Euro in die Kreiskasse gespült.

Die Radaranlage an dem mit acht Prozent Gefälle gefährlich steilen Autobahnstück war 1996 installiert worden, weil sich schwere Unfälle gehäuft hatten. Seither dürfen Autos dort nur noch Tempo 100 und Lastwagen nur noch Tempo 60 fahren. Unter vielen Autofahrern hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass der Abschnitt überwacht werden. In früheren Jahren waren dort zum Teil mehr als 100.000 Temposünder geblitzt worden. (dpa)