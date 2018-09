Der Tote wurde in Uelzen gefunden. (Philipp Schulze/dpa)

In einem Waldstück bei Uelzen hat ein Spaziergänger die Leiche eines 58-Jährigen gefunden. Ob es sich dabei um ein Verbrechen handelt, ist noch nicht geklärt. Der Passant entdeckte am Sonntagmittag den Toten am Ufer des Flusses Gerdau, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die genaue Todesursache sei bisher nicht geklärt. Gesundheitliche Probleme seien jedoch "nicht unwahrscheinlich". Weiteren Aufschluss darüber könnte eine Obduktion in den kommenden Tagen geben.