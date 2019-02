Kollision auf der B213 in Ganderkesee

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

73-jähriger Bremer fährt in Gegenverkehr

Chantal Moll

Ein 73-jähriger Bremer fuhr am Mittwochabend auf der B123 in Ganderkesee in den Gegenverkehr und kolliderte mit mehreren Fahrzeugen. Dabei verletzte sich eine Person leicht.