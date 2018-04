Wohnungsbrand

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

84-jährige Frau stirbt

dpa

Wolfsburg. Bei einem Feuer in ihrer Wohnung ist in Wolfsburg eine 84 Jahre alte Frau gestorben. Nachbarn mussten in dem Mehrfamilienhaus einen ersten Rettungsversuch wegen der großen Hitze und des giftigen Qualms abbrechen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.