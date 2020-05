Nachdem Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, ruht der Betrieb in einem Schlachtbetrieb im Landkreis Osnabrück (Symbolfoto). (Ingo Wagner/dpa)

Nach der Schließung eines Fleischbetriebs in Dissen wegen zahlreicher Coronavirus-Infektionen beraten der Landkreis Osnabrück und das Land Niedersachsen am Montag über das weitere Vorgehen. Das sagte ein Sprecher des Landkreises am Montag. In dem Zerlegebetrieb war bei 92 Mitarbeitern eine Infektion festgestellt worden. Die Produktion ruht seit Montag.

Bei den Beratungen geht es unter anderem darum, „ob das Unternehmen einen systemrelevanten Bereich der Lebensmittelindustrie darstellt“, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Er müsse aber auch entschieden werden, wie mit den Lagerbeständen der Firma verfahren wird, sagte der Sprecher.

Die betroffenen Mitarbeiter sowie deren Kontaktpersonen sind in Quarantäne geschickt worden. 62 der positiv Getesteten wohnen den Angaben zufolge im Landkreis Osnabrück, teils in Sammelunterkünften. Andere wohnen in den Kreisen Gütersloh, Steinfurt, Wesel und Vechta.

In mehreren deutschen Schlachthöfen war die Krankheit Covid-19 zuletzt ausgebrochen, etwa in den nordrhein-westfälischen Städten Coesfeld und Oer-Erkenschwick. Die Fleischindustrie steht wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen bereits seit vielen Jahren in der Kritik. (dpa)