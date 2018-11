Für die FDP kommt es derzeit irgendwie dicke. Zu den miesen Umfragewerten gesellen sich jetzt auch noch technische Probleme. Als Landtagsfraktionschef Christian Dürr abends von der gemeinsamen Strategiesitzung mit dem Koalitionspartner CDU aus der Hafenmetropole Emden ins heimische Ganderkesee zurückfahren wollte, streikte die Batterie seines Autos. Die Limousine sprang partout nicht an. Hilfe war aber in Gestalt von FDP-Fraktionsgeschäftsführer Christian Grascha schnell zur Stelle. Der hatte nicht nur ein Starthilfekabel dabei, er konnte es auch richtig anschließen. Dürr selbst wäre damit nach eigenem Eingeständnis völlig überfordert gewesen: "Wenn ich das gemacht hätte, hätte wohl auch der ADAC nicht mehr helfen können, sondern nur noch die Feuerwehr."

Ganz andere Sorgen plagen derzeit die Grünen. Sie müssen sich langsam über ihr großes Jubiläum im Sommer Gedanken machen. Geplant ist am 21. Juni eine dicke Sause "30 Jahre Grüne im Landtag". Am gleichen Tag vor drei Jahrzehnten zog die Partei erstmals ins Leineschloss zu Hannover ein, elf neue Abgeordnete, teils mit bunten Schlabberklamotten und filzigen Rauschebärten. Die sind längst verschwunden und bei den meisten aktuellen Parlamentariern einem eher bürgerlichen Outfit gewichen. Grund zu feiern gibt es aber allemal - vermutlich in Form einer Open-Air-Veranstaltung im Innenhof des Landtags.

Es gibt auch noch gute Nachrichten. Und die kommen ausgerechnet aus Braunschweig. Die zweitgrößte Stadt des Landes Niedersachsen leidet manchmal an Minderwertigkeitskomplexen, insbesondere im Verhältnis zur allmächtig erscheinenden Landeshauptstadt Hannover. Umso lauter war jetzt der Jubel, als die Stadt Braunschweig die Viertel-Millionen-Einwohner-Marke knackte. 2011 gab es zum achten Mal in Folge einen Zuwachs, damit konnte man den Schwund früherer Jahre wieder wettmachen. Über 250000 Braunschweiger - das hatte es zuletzt 1997 gegeben. Gute Kinderbetreuung, erschwingliches Bauland und attraktive Studienbedingungen nannte Finanzdezernent Ulrich Stegemann als Gründe für die neue Beliebtheit: "Braunschweigs Vorzüge sprechen sich überregional zunehmend herum."