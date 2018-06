Gericht spricht Kind dem Vater zu

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Achtjährige muss zurück in die USA

Wk

Celle. Die achtjährige Tochter einer Deutsch-Amerikanerin und eines US-Bürgers muss sofort in die Vereinigten Staaten zurückgebracht werden. Das hat das Oberlandesgericht Celle angeordnet. Das Kind wurde unmittelbar nach der Entscheidung dem Vater übergeben und dürfte bereits wieder in den USA sein, teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Die Entscheidung war schon am 21. Mai gefallen, wurde aber erst gestern mitgeteilt.