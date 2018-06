Hinter der Schafweide, am gegenüberliegenden Weserufer, steht das Atomkraftwerk Grohnde. (Dpa)

Hannover. Evakuierungsrouten sind nicht abgestimmt, der Alarm für Schulen und Kindergärten ist im Landkreis Holzminden geregelt, im Nachbarkreis Schaumburg dagegen nicht: Auf einen möglichen Super-GAU, eine Kernschmelze im Atomkraftwerk Grohnde bei Hameln sind die Behörden nach Ansicht von Bürgerinitiativen völlig unzureichend vorbereitet. "Es herrscht ein heilloses Durcheinander", sagte Tobias Darge von der Regionalkonferenz "Grohnde abschalten" gestern in Hannover.

Der Atomkraftgegner hatte die Katastrophenschutzpläne der fünf Landkreise im Umkreis von 25 Kilometern rund um den Reaktor an der Weser unter die Lupe genommen und eklatante Widersprüche und Unterschiede etwa bei der Einrichtung von Einbahnstraßen für einen besseren Abfluss von Flüchtlingsströmen festgestellt. Besonders skurril: Hameln sieht vor, betroffene Menschen mit Zügen nach Hildesheim zu evakuieren. Doch im dortigen Plan steht davon nichts. "Das sind Geisterzüge nach nirgendwo", meinte Darge. Schaumburg, Hildesheim und die Region Hannover hätten außerdem kein Konzept für die Rettung kontaminierter Personen. Und noch immer gingen die Behörden davon aus, dass man nur eine Zehn-Kilometer-Zone rund um den havarierten Atommeiler evakuieren müsse.

"Die Lehren aus der Atomkatastrophe von Fukushima wurden nicht gezogen", kritisierte die Bielefelder Medizinerin Angelika Claußen von der Organisation "Ärzte gegen Atomkrieg". Aus der japanischen Anlage sei 25 Tage lang gefährliche Strahlung ausgetreten, dort habe man die Menschen zumindest aus einem 40-Kilometer-Bereich weggebracht. In Deutschland dagegen gehe man immer noch von einer nur kurzfristigen Kontamination aus; die Eingriffs-Richtwerte für Notfallmaßnahmen seien mit 100 Millisievert im Vergleich zu Japan (20 Millisievert) viel zu hoch.

Die Atomkraftgegner verwiesen auf eine Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) vom April, worin eine Überarbeitung der Notfallregeln empfohlen wird. Laut BfS-Berechnungen können bei ungünstigen Wetter- und Windverhältnissen noch in 170 Kilometern Entfernung eines havarierten Atomkraftwerks gefährliche Radionuklide auftreten. Bei einem möglichen Super-GAU in Grohnde wären Großstädte wie Hannover (43 Kilometer Luftlinie), Bielefeld (60 km), Braunschweig (80 km) und auch Bremen (120 km) betroffen. "Wir brauchen auch überall dort Katastrophenschutzpläne", forderte Ralf Strombach von der Bürgerinitiative Umweltschutz Hannover. Ähnliches gelte für das AKW Emsland in Lingen mit möglichen Auswirkungen auf die Ballungsräume in den benachbarten Niederlanden.

Die Evakuierungszonen müssten auf 170 Kilometer rund um jedes AKW ausgedehnt werden; die CDU/FDP-Landesregierung müsse dringend die Notfallpläne in den Landkreisen kontrollieren und koordinieren, verlangten die Initiativen. Wenn dies nicht funktioniere, müsse man alle Atomkraftwerke eben sofort abschalten. Nach derzeitigem Stand soll das AKW Grohnde bis 2021 am Netz bleiben, Reaktor in Lingen bis 2022. SPD, Grüne und Linke schlossen sich den Forderungen an. "Strahlung kennt keine Grenzen", meinte Grünen-Fraktionsvizechefin Miriam Staudte. Notfallpläne dürften sich nicht auf die unmittelbare Umgebung eines AKW beschränken.

Umweltministerium widerspricht

Das Umweltministerium in Hannover widersprach den Forderungen jedoch. Die Ereignisse von Japan könne man nicht auf Deutschland übertragen; die hiesigen kerntechnischen Anlagen verfügten über eine "sehr hohe Robustheit", sagte eine Sprecherin. "Niedersachsen ist nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beim Katastrophenschutz gut aufgestellt", betonte auch das hierfür zuständige Innenressort von Minister Uwe Schünemann (CDU). Die Landkreise arbeiteten selbstverständlich zusammen; auch mit den Nachbarn Nordrhein-Westfalen und Niederlande tausche man sich regelmäßig aus.

Beide Ressorts erklärten allerdings auch, dass die unabhängige Strahlenschutzkommission derzeit "das Regelwerk zum anlagenexternen nuklearen Notfallschutz" vor dem Hintergrund des Reaktorunfalls in Fukushima überprüfe. Ihre Erkenntnisse würden gegebenenfalls in neue Empfehlungen einfließen.