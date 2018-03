Im Prozess um den Tod eines Flüchtlings in einem Wolfsburger Asylheim hat einer der Angeklagten am Montag zugegeben, die tödlichen Schüsse aus einer Maschinenpistole abgefeuert zu haben. Er habe jedoch aus Notwehr gehandelt. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Braunschweig mitteilte, legte der Angeklagte eine schriftliche Aussage vor. Demnach habe er zunächst zwei Warnschüsse abgegeben, dann habe er direkt auf das Opfer geschossen. Dabei sei er jedoch nicht davon ausgegangen, dass der Schuss tödlich sein könnte. Er habe gedacht, der Rückstoß der Waffe schwäche den Schuss ab. Auch sein 35 Jahre alte Bruder ist angeklagt.

Die beiden Männer sollen im September vergangenen Jahres in einer Flüchtlingsunterkunft in Wolfsburg mit einem Drogenhändler in Streit geraten sein. Der 26-Jährige zog daraufhin eine Maschinenpistole. Von Hilferufen alarmiert, kam ein Bewohner des Heims hinzu. Er soll eine Axt bei sich getragen haben. Nach den Warnschüssen zielte der 26-jährige Angeklagte dann auf das Opfer und drückte ab. Sein älterer Bruder war nach eigenen Aussagen nicht im Raum, als der tödliche Schuss fiel.

Am ersten Prozesstag sagten ein Gerichtsmediziner und Polizisten als Zeugen vor Gericht aus. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage bis Mitte Juni geplant.