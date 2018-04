„Es reicht!“, hat jemand mit gelber Farbe auf eine Mauer im Stadtteil Drütte gesprüht: „Schacht Konrad nicht vergrößern, sondern zuschütten!“ Unter einer Brücke an der Autobahn A 39, die an Salzgitter vorbeiführt, stapeln sich Blechfässer mit dem Radioaktivitätswarnzeichen. An vielen Stellen rufen an Hauswände und Laternenpfähle geklebte Plakate zum Widerstand.

Dass in Salzgitter-Bleckenstedt, im ehemaligen Eisenerzbergwerk Konrad, das nationale Endlager für schwach und mittelradioaktiven Müll gebaut werden soll, hielten die meisten Anwohner von Beginn an für keine gute Idee. Mehr als 200 000 Bürger erhoben Einwände, Stadtverwaltung und evangelische Kirche zogen gegen das Vorhaben vor Gericht – und scheiterten. Eine breite Protestfront bildete sich, sie reicht vom CDU-Oberbürgermeister Frank Klingebiel bis zur IG Metall, vom Landvolk bis zu Sportvereinen.

Seit sie hier ahnen, dass in das Endlager sehr viel mehr Atommüll gebracht werden könnte als zunächst behauptet, hat sich die Stimmung gegen den Schacht Konrad weiter aufgeheizt. Ende des vergangenen Jahres war der Entwurf des „Nationalen Entsorgungsprogramms“ durchgesickert. Jeder EU-Staat mit Kernkraftwerken, so die Vorgabe aus Brüssel, muss einen solchen Plan bis zum Sommer vorlegen.

Statt 300 000 Kubikmeter wie bislang kalkuliert, fallen dem Planentwurf zufolge in der Bundesrepublik rund 600 000 Kubikmeter schwach und mittelradioaktive Abfälle an. Damit fließen von offizieller Seite erstmals auch rund 100 000 Kubikmeter abgereichertes Uran aus Gronau (Nordrhein-Westfalen) sowie 200. 00 Kubikmeter Atommüll aus dem maroden Bergwerk Asse in die Bilanzen ein. Umweltschützer hatten schon früher verlangt, dass diese Abfälle in die Betrachtungen einbezogen werden müssten.

Für die in Deutschland anfallenden Atomabfälle dieser Kategorie ist seit Jahren Schacht Konrad gesetzt. Laut Genehmigung dürfen dort aber nur bis zu 303 000 Kubikmeter Atommüll eingelagert werden. Sowohl für die Asse-Abfälle als auch für die Reste aus der Urananreicherung werde eine Konrad-Erweiterung „nicht ausgeschlossen“, heißt es nun im Entsorgungsplan-Entwurf. Dies solle aber erst geprüft werden, wenn Schacht Konrad in Betrieb gehe, also nicht vor 2022.

Aus Sicht des Protest-Bündnisses zeichnet sich damit „ein groß angelegter Betrug an den Menschen in der Region“ ab. Gleichzeitig seien die Pläne für eine Erweiterung von Schacht Konrad eine „Ohrfeige für die niedersächsische Genehmigungsbehörde“. In dem komplexen Genehmigungsverfahren für das Endlager war der Bund Antragsteller, das Land Niedersachsen genehmigte den Bauantrag.

In einer einmütig verabschiedeten Resolution fordern der Rat der Stadt und Oberbürgermeister Klingebiel die Bundesregierung auf, die Umrüstung des früheren Eisenerzbergwerks zur Lagerstätte für schwach und mittelradioaktiven Atommüll zu stoppen. Der Standort müsse völlig neu bewertet werden. Nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik scheide Schacht Konrad von vornherein als Lagerstätte für Atommüll aus, da die Grube in einer wasserführenden Schicht liege, erklärten die Ratsfraktionen und die Verwaltungsspitze.

Nach einer ersten Demonstration im Dezember vergangenen Jahres mit fast 1000 Teilnehmern, darunter auch Dutzende Landwirte mit ihren Traktoren, rufen die Konrad-Gegner für diesen Donnerstag erneut zu einer großen Kundgebung auf. Im Anschluss daran will der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, bei einer Podiumsdiskussion darlegen, was dran ist an den neuen Konrad-Plänen. Weitere Teilnehmer der Runde sind Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne), der Chef des Bundesamtes für Strahlenschutz Wolfram König sowie Salzgitters Oberbürgermeister Klingebiel.