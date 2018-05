Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Architekt geht in die Offensive

Hannover. Im Konflikt um die Neugestaltung des Landtags in Hannover schlägt der koreanische Architekt Eun Young Yi nun selbst Kosteneinsparungen vor. Der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" sagte er, er könne seine Pläne so ändern, dass er bei Kosten von rund 48 Millionen Euro liege. Weil die Kosten für den Neubau von geplanten 45 Millionen Euro am Ende auf insgesamt 73 Millionen gestiegen waren, hatten das Landtagspräsidium und die Fraktionen die Neubaupläne begraben und sich auf eine Sanierung verständigt.