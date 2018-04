Wegen zu hoher Auflagen

Aus für alte Domweih-Tradition

Verden. Das älteste Volksfest Norddeutschlands ist in diesem Jahr um eine Attraktion ärmer. Wie die „Beerdigungsgemeinschaft Verdener Domweih“ mitgeteilt hat, wird sie sich in diesem Jahr nicht am Domweihumzug beteiligen.