Bei dem Unfall am Dienstag wurden die Fahrerin und ihre Beifahrerin getötet. Das meldete die Polizei. Am späten Abend war die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Rade und Hollenstedt voll gesperrt. Zu dem Stau war es gekommen, nachdem ein Transporter in einen Zwölftonner geprallt war. Laut Polizei wurde der Fahrer des Transporters durch den Aufprall eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.