Die Untergurte der Stahlträger an beiden Allerbrücken sind verstärkt worden. Die Arbeiten im Zuge der Sanierung der B215 in Verden sind wie geplant in der vergangenen Woche abgeschlossen worden – die Nordbrücke bleibt dennoch bis auf Weiteres Baustelle: Im Anschluss an die Arbeiten sind weitere Schäden an den Stahlträgerobergurten festgestellt worden. Die einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung müsse daher zunächst beibehalten werden, sagt die Geschäftsbereichsleiterin bei der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden, Gisela Schütt.

Weil die Brücke aus Altersgründen nur eingeschränkt belastbar ist und wegen der bislang festgestellten Schäden gibt es dort bereits seit dem 2. Oktober Verkehrseinschränkungen. Aus statischen Gründen sei es erst jetzt nach Abschluss der Verstärkungsmaßnahmen möglich gewesen, im Schutz der Baustellenverkehrsführung Gehwege- und Fahrbahnplatten zu heben, um auch den Zustand der bislang nicht zugänglichen Stahlträgerobergurte zu beurteilen, sagt Schütt. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Zustand der Schweißnähte zwingend weitere Materialuntersuchungen erforderlich mache. Diese Arbeiten seien umgehend in Auftrag gegeben worden und sollen ab Anfang Januar 2014 ausgeführt werden.

Die einspurige Verkehrsführung, sagt Gisela Schütt, müsse aufrecht erhalten bleiben, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die Landesbehörde weist darauf hin, dass im Baustellenbereich weiter eine Beschränkung auf Tempo 30 gilt. Die Polizei kündigt an dieser Stelle Geschwindigkeitsüberwachungen an. Wann genau die Untersuchungsergebnisse vorliegen, sei nicht absehbar, teilte die Landesbehörde mit. Die Übergangsfahrpläne der Linien 711, 713 und 717, 720, 735 und 765 bleiben bis auf Weiteres, also auch während der Weihnachtsferien, bestehen. Die Fahrpläne von Aller-Bus sind unter www.allerbus.de im Internet zu finden.