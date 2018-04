Die Norddeutsche Erdgasleitung (NEL) verläuft über 440 Kilometer von Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) nach Rehden (Landkreis Diepholz). Die 193 Kilometer lange niedersächsische Teilstrecke beginnt an der Elbe bei Hittbergen. Durch die 1,4 Meter mächtigen Rohre sollen ab November 2012 pro Jahr rund 21 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Sibirien nach Mittel- und Südeuropa fließen. Nach dem Eilbeschluss des OVG Lüneburg müssen die Pipeline-Bauer E.ON Ruhrgas, Wingas und der niederländische Gasnetzbetreiber

Gasunie für Teilbereiche ihre Pläne nachbessern. Auf den anderen Abschnitten dürfen sie weiterbauen wie geplant.

Sammelklage eingereicht

Gegen den Bau der NEL hatte es schon während des Genehmigungsverfahrens Widerstand gegeben, vor allem im Landkreis Harburg. Hier verläuft die geplante Erdgasleitung mehrfach dicht an Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden vorbei. Schließlich reichten rund 100 Bürger gemeinsam mit der Stadt Winsen (Luhe) und der Gemeinde Stelle Klage in Lüneburg ein und forderten einen sofortigen Baustopp. Der Sammelklage schloss sich auch der Grundeigentümer aus Bassum an.

Sein Haus steht nur 40 Meter von der vorgesehenen Trasse entfernt. Für Wingas ist das offenbar kein Problem: "Da liegt bereits seit vielen Jahren eine Erdgasleitung, jetzt käme eine zweite hinzu", hatte Projektleiter Axel Bühning zu Beginn der Bauarbeiten im Landkreis Diepholz gesagt. Die alte Leitung ist etwa 70 Meter vom Haus des Klägers entfernt, die neue Pipeline läge genau dazwischen. Eine Verlegung hielt Bühning seinerzeit "aus trassentechnischen Gründen für unverhältnismäßig, weil dann die bestehende Leitung zweimal gekreuzt werden müsste". Nun muss er wohl doch umplanen. Denn nach Ansicht des OVG hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) bei der Genehmigung "neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen zu den Risiken des Gastransports in Pipelines nicht hinreichend ausgewertet". Die Behörde habe Abstände zu bebautem Gelände nicht für erforderlich gehalten und lediglich einen zehn Meter breiten Streifen zum Schutz der Erdgasleitung vorgesehen. Neuere

Untersuchungen hielten dagegen einen Mindestabstand von 350 Metern zwischen Erdgasfernleitungen und Häusern für angebracht.

Außerdem hat es das LBEG nach Auffassung des OVG versäumt, alternative Trassenführungen mit höherer Sicherheit für die Umgebung zu prüfen. Hier hätte der Grundsatz gelten müssen: wo eben möglich, ist die Nähe zur Wohnbebauung zu vermeiden. Und solange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien, Gefahren für die Anwohner durch Einhalten von Abständen zu vermeiden oder zu verringern, könnten mögliche Sicherheitsrisiken nicht mit dem Restrisiko-Begriff aus dem Atomrecht gerechtfertigt werden.

Auf Nachfrage verweist LBEG-Sprecher Björn Völlmar darauf, dass seine Behörde die einschlägigen Vorschriften eingehalten habe. Und die sähen nicht zwingend Abstände zwischen Wohnbebauung und Erdgasleitung vor. Das hatte auch das OVG festgestellt, es hält deshalb eine Anpassung und Aktualisierung des Regelwerkes für notwendig.

E.ON Ruhrgas will prüfen

E.ON Ruhrgas will die vom OVG vorgebrachten Bedenken nun eingehend prüfen und - soweit erforderlich - die Planung korrigieren. "Wir sind allerdings der Überzeugung, dass wir alle rechtlichen und prozessualen Planungsschritte ordnungsgemäß durchgeführt haben", teilt das Unternehmen mit. Welche Auswirkungen der OVG-Beschluss auf die Leitung in Bassum habe, könne man zurzeit noch nicht sagen.

Der Baustopp gilt zunächst bis zum Hauptverfahren. Bis dahin haben Pipeline-Betreiber und Genehmigungsbehörde Zeit, ihre Pläne zu überarbeiten.

Bei der Bürgerinitiative im Winsener Ortsteil Stöckte ist man über den vorläufigen Beschluss aus Lüneburg erfreut. "Wer nicht hören will, muss fühlen", sagt deren Sprecher Volker Beecken. Seit 2007 habe man den Behörden und den Betreibern gesagt, "mit der Nähe zur Wohnbebauung bekommt ihr ein Problem." Es habe dann kleinere Änderungen gegeben, doch trotzdem verlaufe die geplante Trasse immer noch viel zu nah an den Häusern entlang. Durch eine einfache Änderung des Streckenverlaufs sei der jetzt vom Gericht geforderte Sicherheitsabstand von 350 Metern möglich. Beecken: "Der Beschluss ist ein schöner Teilerfolg, wir hoffen, dass wir nun auch unser Ziel erreichen."