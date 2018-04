Es steht schon lange still. Im März 2011 wurde das Kernkraftwerk Unterweser (KKU) abgeschaltet. Es soll zurückgebaut werden. Doch die Genehmigung dafür muss erst noch eingeholt werden. Betreiber Eon hat für den Rückbau zudem ein weiteres Zwischenlager beantragt, das am Standort entstehen soll, das sogenannte Lager Unterweser für radioaktive Abfälle (Luna). An den beiden Genehmigungsverfahren soll ab der nächsten Woche auch die Öffentlichkeit beteiligt werden.

Das Umweltministerium wird ab dem 1. Oktober für zwei Monate die Unterlagen auslegen: Gutachten und Anträge des Betreibers Eon. In Rodenkirchen, Nordenham, Hagen und Loxstedt können die Bürger

sie sich vor Ort ansehen. Außerdem werden sie auf die Homepage des Ministeriums gestellt. Darüber hinaus können in diesem Zeitraum Einwände gegen die Vorhaben eingebracht werden, die, so das Ministerium, „erörtert werden und in Verfahren berücksichtigt werden“.

Im geplanten Zwischenlager soll schwach bis mittelaktiver Atommüll gelagert werden, der durch den Rückbau entsteht. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung der Behörde steht noch aus. Eon geht jedoch davon aus, dass das Lager kommt. „Wir brauchen zusätzliche Flächen vor Ort, weil wir noch kein Endlager zur Verfügung haben“, sagt Eon-Sprecherin Almut Zyweck. Die bereits bestehenden Zwischenlager reichten nicht aus. Dort werden aktuell 25 Castorbehälter gelagert, in denen sich abgebrannte, hoch radioaktive Brennelemente und Betriebsabfälle befinden.

Hans-Otto Meyer Ott, Atomkraftgegner und einer der Sprecher des Arbeitskreises Wesermarsch, wird sich die Unterlagen mit den Mitgliedern seiner Initiative genau anschauen. Schon 2013 habe es einen ersten Entwurf für den Rückbau gegeben. Damals habe der Arbeitskreis 45 Änderungsanträge an das Umweltministerium gestellt, nur vier seien berücksichtigt worden. Der Arbeitskreis wolle einen Physiker beauftragen, ein Gutachten zu den Unterlagen zu erstellen. Seine Bewertung wolle man dann ebenfalls öffentlich auslegen.

Besonders der gesetzliche Grenzwert von zehn Mikrosievert pro Person und Jahr sei in den bisherigen Plänen viel zu hoch angesetzt. Er sei angesichts der großen Mengen an Radioaktivität durch stillgelegte Meiler nicht mehr angemessen. Der Wert entscheidet darüber, ob Atommüll zwischengelagert werden muss oder auch anders entsorgt werden kann. Wissenschaftler plädierten für eine Grenze bei zwei Mikrosievert. Genau bestimmt müsse zudem sein, ob radioaktive Strahlung durch den Rückbau in Luft und Wasser austritt und wie man dies auffangen will. Am Zwischenlager Luna habe man keine Kritik, wenn es sicher sei und der Grenzwert sinkt. „Darum werden wir streiten.“

Meyer Ott ist skeptisch hinsichtlich der Unabhängigkeit der Atomaufsichtsbehörde, die in der Vergangenheit eher im Interesse der Betreiber und nicht der Menschen gehandelt habe. Wichtig sei, die Öffentlichkeit auch am Entscheidungsprozess zu beteiligen und es nicht bei einer Verkündung der Einwände zu belassen. Wie lange das Genehmigungsverfahren dauern wird, könne man derzeit noch nicht abschätzen, sagt das Umweltministerium.

Nach derzeitigem Stand geht Eon davon aus, mit dem Rückbau im Laufe des Jahres 2017 zu beginnen. Für ihn veranschlage man eine Dauer von mindestens zehn Jahren und Kosten von einer Milliarde Euro. Einberechnet in das 80 Meter lange, 28 Meter breite und 17 Meter hohe Zwischenlager ist laut Eon-Sprecherin Zyweck „ein Puffer“, der Platz für Müll aus anderen Rückbauten bieten soll.