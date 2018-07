Eine anonyme Bombendrohung hat die Polenreise von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum Auftakt durcheinandergewirbelt. Das für den Donnerstagvormittag geplante Treffen mit dem Marschall von Großpolen, Marek Wozniak, in dessen Amtssitz in Posen musste wegen der Drohung kurzfristig in die Technische Universität verlegt werden. „Die ursprüngliche Information, es handele sich um eine durch das Innenministerium veranlasste Übung, hat sich nicht bestätigt“, sagte Wozniak. Es habe am Vormittag in mehreren Städten im Land zeitgleich Bombendrohungen gegeben. Wegen der geltenden Sicherheitsbestimmungen habe die Polizei die betroffenen Gebäude evakuieren oder zumindest gründlich untersuchen müssen. Von wem die Drohungen stammten, könne er noch nicht sagen, sagte er. Bomben seien noch keine entdeckt worden.

Weil, der bei der Reise in seiner Rolle als amtierender Bundesratspräsident unterwegs ist, reagierte gelassen auf die Bombendrohung: „Ich hoffe nicht, dass ich der Grund bin.“ Und dann schlenderten Wozniak und Weil – begleitet von Polizei und Sicherheitskräften – durch die Altstadt von Posen .