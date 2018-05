Seit Anfang des Jahres müssen Übernachtungsgäste in Bremen und Oldenburg eine Extra-Abgabe zahlen, um die Stadtkassen aufzufüllen. Hoteliers berichten von verärgerten Kunden und schimpfen über den bürokratischen Aufwand. "Es ist ganz schlimm, wir vergraulen die Touristen", sagt der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Oldenburg, Wilfried Fey. Auch die Industrie- und Handelskammern lehnen die Abgabe ab.

Fey findet den Aufwand unangemessen, der nötig ist, um nachzuweisen, ob eine Übernachtung privater oder geschäftlicher Natur ist. Es gebe acht verschieden Formulare, alle nur in deutscher Sprache. Die Oldenburger Hoteliers wollen gegen die Bettensteuer in ihrer Stadt klagen.

Ob es tatsächlich soweit kommen muss, ist unklar. Die Verwaltung habe bereits auf die Proteste reagiert, sagt Stadtsprecher Andreas van Hooven. Dem Rat liegen für seine Sitzung am 18. Februar drei Vorschläge vor - eine davon lautet, die Beherbergungssteuer wieder abzuschaffen.

"Am liebsten wäre uns, das Ding würde gekippt", sagt Fey. Es gehe um maximal 100 000 Euro Einnahmen für die Stadt im Jahr. Eine kleine Summe im Vergleich zum Schaden, den die Steuer anrichte, findet der Unternehmer.

Der Vorsitzende des Dehoga in Bremen, Detlef Pauls, berichtet zwar nicht von extremen Beschwerden, aber von großer Verwunderung bei den Hoteliers. So passe es aus ihrer nicht zusammen, die Bettensteuer einzuführen und gleichzeitig die öffentlichen Toiletten in der Innenstadt abzubauen. Das sei kein besonders freundlicher Empfang für Touristen. "Wir werden ab April dagegen klagen", kündigte Pauls an. Dann sollen die ersten Steuerbescheide bei den Unternehmen liegen. "Wir sehen es zuversichtlich, dass wir das wieder wegbekommen."

Unterstützung in seiner Kritik bekommt Pauls von der Handelskammer, die den rot-grünen Senat wegen zahlreicher Eingriffe in die Wirtschaft kritisiert, ausdrücklich auch wegen der Übernachtungssteuer.

Die Extra-Belastung bedeutet nach Pauls Überzeugung für Bremer Hoteliers auch einen Nachteil bei Hotelbuchungsportalen im Internet, weil dort ein Endpreis einschließlich Steuer angegeben werden muss. Im kleinsten Bundesland werden je nach Kategorie des Hauses ein bis drei Euro pro Nacht fällig, die Finanzbehörde hofft auf 1,4 Millionen Euro Einnahmen im Jahr. In Oldenburg sind es fünf Prozent des Übernachtungspreises.

Die Städte hatten bereits früher einen Anlauf zur Bettensteuer genommen, mussten ihre Projekte nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig im vergangenen Jahr aber unterbrechen. Die Richter verboten, eine Beherbergungssteuer von Geschäftsreisenden zu erheben.

Auf der Suche nach Möglichkeiten zum Stopfen ihrer Haushaltslöcher haben zahlreiche Städte in Deutschland die Übernachtungssteuer für sich entdeckt - fast überall von heftigen Protesten begleitet und nicht immer erfolgreich.

In Hamburg etwa ist eine Kultur- und Tourismusabgabe von maximal fünf Euro pro Übernachtung fällig. Auch dort wollen die Unternehmen klagen. In Dortmund wurde eine entsprechende Regelung komplett kassiert. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen befand im November: "Der Betreiber kann den Gast lediglich nach dem Anlass seiner Übernachtung fragen. Er hat jedoch mangels eines entsprechenden Auskunftsrechts und sonstiger Eingriffsbefugnisse gegenüber dem Gast keine rechtliche Handhabe, vom Gast überhaupt eine Antwort, geschweige denn eine korrekte, zu erhalten."

In Osnabrück schaffte der Rat der Stadt die Bettensteuer im November wieder ab. In Goslar werden dagegen bis zu 2,50 Euro je Nacht fällig. Auch im kleinen Ort Schulenberg im Oberharz führt im Moment derzeit kein Weg an der Matratzen-Maut vorbei. (dpa)