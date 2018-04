Für die Löscharbeiten stehen ebenfalls Hubschrauber bereit. (dpa)

Die Löscharbeiten liefen weiter, wie Feuerwehrsprecher Christoph Paul sagte. Die Löscharbeiten mit Hubschraubern wurden wegen der Dunkelheit unterbrochen und sollten am Freitagmorgen fortgesetzt werden.

Auf weitere Flüge von Löschhubschraubern konnte am Freitagmorgen zunächst verzichtet werden. Es stehe jedoch ein Helikopter bereit, der mit einer Wärmebildkamera die Glutentwicklung überprüfen soll, sagte eine Polizeisprecherin. Brandermittler konnten ihre Arbeit aufgrund der akuten Einsturzgefahr des Silos bisher nicht aufnehmen.

Der Bahnverkehr zwischen Uelzen und Hamburg, Uelzen und Göttingen und Hamburg und Bremen verkehrt seit Freitagmorgen wieder normal. Alle Züge seien planmäßig unterwegs, teilte ein Sprecher der metronom mit.

Auf dem Gelände der Nordzucker AG in Uelzen ist es am Donnerstag zu einem Großbrand gekommen. Menschen kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Es entstand ein Millionenschaden. Auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers in einer Zwischendecke des bis zur Hälfte mit Zucker gefüllten Silos waren die Flammen am frühen Abend noch nicht unter Kontrolle. Explosionsgefahr bestand nach dem Einstürzen des Dachs aber nicht mehr.

Wegen der Einsturzgefahr des gesamten Silos gestaltete sich das Löschen aber schwierig. Zunächst begonnene Löscharbeiten in 82 Metern Höhe mussten aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Nun seien 16 Hubschrauber aus verschiedenen Bundesländern angefordert worden, die den Brand löschen sollen, sagte ein Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Uelzen. Die Rauchwolke sei giftig. Anwohner sind daher aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen.

Die Brandursache war zunächst unklar. Der Bahnverkehr auf der Strecke Hamburg-Hannover wurde unterbrochen. Die massiven Einschränkungen werden nach Bahnangaben auch am Freitag andauern. Eine Sprecherin der Nordzucker AG konnte die Folgen für die weitere Produktion zunächst nicht abschätzen. Zwei benachbarte Silos waren von den Flammen nicht betroffen.

Die Feuerwehr war gegen 14 Uhr zu dem Feuer in dem mit 40 000 Tonnen Zucker zur Hälfte gefüllten Silo gerufen worden. Mehr als 100 Einsatzkräften versuchten dem Feuer Herr zu werden. Die Umgebung wurde in einem Umkreis von 150 Metern abgesperrt. Beim Einsturz des Silodachs entstanden an den Gleisen durch herum fliegende Teile leichte Schäden, die jedoch bereits wieder behoben wurden. Die Sperrung der Gleise als auch der angrenzenden Straßen sollte jedoch bestehenbleiben.

Das Silo mit einem Durchmesser von 50 Metern war erst im vergangenen Jahr für etwa zehn Millionen Euro errichtet worden. (dpa/wk)