Wieder normaler Krankenhausbetrieb

Die Lage hat sich entspannt

Kai Purschke

Achim/Verden. Die heiße Phase ist überstanden: Seit Montagvormittag läuft in den beiden Krankenhäusern der Aller-Weser-Klinik (AWK) in Achim und Verden wieder alles normal. Die beiden Krankenhäuser seien gut belegt, heißt es, aber es sei nicht mehr so dramatisch wie in der vergangenen Woche, als sogar Operationen aus Kapazitätsgründen abgesagt werden mussten (wir berichteten).