Mit der Kiellegung beginnt offiziell der Bau der "Quantum of the Seas" – das bisher größte Schiff, das in der Meyer Werft gebaut wurde. (Eckardt)

Papenburg. Mit einer Vermessung von 167800 BRZ (Bruttoraumzahl) wird die "Quantum of the Seas" das bisher größte Kreuzfahrtschiff sein, das die Papenburger Meyer Werft in ihren Baudockhallen produziert hat. Kurz vor der Kiellegung fand im Laserzentrum der Werft außerdem der erste Stahlzuschnitt für den Neubau des Schwesterschiffes "Anthem of the Seas" statt.

Fallschirmsprung-Erlebnis auf See, eine gläserne Aussichtsgondel, in der die Gäste mehr als 90 Meter hoch über das Meer einen einmaligen 360-Grad Panoramaausblick erleben können, Autoscooter und Roller-Skating-Bahn – das alles soll zum neuen Entertainment-Programm auf den neuen Kreuzfahrtschiffen gehören, die die Papenburger Meyer Werft derzeit für für Royal Caribbean International (RCI) baut. RCI ist ein Unternehmen von Royal Caribbean Cruises.

Bevor die offizielle Kiellegung der "Quantum of the Seas" im Baudock II erfolgte – derzeit entsteht dort auch der NCL-Kreuzfahrtneubau "Norwegian Getaway" – mussten Harri Kulovaara, Leiter der Neubauabteilung von Royal Caribbean Cruises, und Werftchef Bernard Meyer aktiv werden: Sie legten eine Kassette mit frisch gepressten Glückseuro und Glücksdollar auf die Pallungen, bevor der 800-Tonnen-Kran den 18 mal 23 Meter großen Stahlblock des neuen Schiffes absetzte. Dieser Block ist einer von insgesamt 74 Blöcken des neuen Luxusliners und hat ein Gewicht von 430 Tonnen.

Größtes bislang gebautes Schiff

Mit der Kiellegung beginnt offiziell zweieinhalb Jahre nach Vertragsunterzeichnung der Bau der "Quantum of the Seas", die mit einer Vermessung von 167800 BRZ (Bruttoraumzahl) das bisher größte Schiff ist, das die Werft in ihren Baudockhallen produziert hat: Das 348 Meter lange und 41 Meter breite Kreuzfahrtschiff bietet später auf seinen 16 Decks Platz für 4180 Gäste in 2090 Passagierkabinen, davon allein 1570 Balkonkabinen.

Kurz vor der Kiellegung erfolgte im Laserzentrum der Meyer Werft der erste Stahlschnitt für das Schwesterschiff "Anthem of the Seas". Diese erste sieben Millimeter dicke Stahlplatte wird im Block 3 des Schiffes – einer Bodensektion – eingebaut. Die "Anthem of the Seas" wird im Frühjahr 2015 ausgeliefert, die Ablieferung der "Quantum of the Seas" ist für Herbst 2014 vorgesehen.

Adam Goldstein, Vorsitzender von Royal Caribbean International, sagte zu beiden Ereignissen: "Wir sind außerordentlich dankbar, dass die ,Quantum of the Seas’ und die ,Anthem of the Seas’ solche Fortschritte machen."

Auf der Quantum-Klasse gibt es zahlreiche Einrichtungen, die es bislang noch auf keinem Kreuzfahrtschiff gibt: Zu den Highlights zählen das "RipCord by iFLY" – das erste Fallschirmsprung-Erlebnis auf See, und der "North Star", eine gläserne Aussichtsgondel, in der die Gäste mehr als 90 Meter hoch über dem Meer einen einmaligen 360 Grad Panoramaausblick erleben können. Auch die ersten neuen innovativen, verwandelbaren Veranstaltungsorte stehen auf den Schiffen bereits fest: So das "Seaplex", ein großer Multifunktionsraum für Sport und Entertainment auf See mit Autoscooter, Roller-Skating-Bahn oder das "Two70°", ein großer mehrstöckiger Raum mit einem 270 Grad Panoramablick. Auch die Kabinen werden zu den größten und modernsten auf einem Kreuzfahrtschiff gehören. Ein echtes Novum sind dabei die Innenkabinen mit virtuellen Balkonen. Auf bodentiefen Displays haben die Gäste in Echtzeit einen Blick auf Meer und Häfen.

Die Reederei Royal Caribbean International ist seit 1969 mit ihren Schiffen auf den Weltmeeren präsent. In den vier europäischen Niederlassungen und im Hauptsitz Miami beschäftigt die Reederei etwa 4000 Mitarbeiter. Ende der Sechzigerjahre gründeten drei Norweger mit nur einem Schiff dieses Unternehmen. Seitdem kamen viele innovative Schiffe hinzu. Heute umfasst die Flotte mehr als 21 Schiffe, die mehr als 270 Reiseziele weltweit ansteuern. Egal ob Reisen nach Alaska, in die Karibik oder auf dem Mittelmeer: Weltweit machten im Jahr 2011 über 3,5 Millionen Gäste Urlaub auf einem Schiff von Royal Caribbean International. Mit der "Oasis of the Seas" und der "Allure of the Seas", den größten und innovativsten Kreuzfahrtschiffen der Welt, hat Royal Caribbean International bereits Trends gesetzt.

Die Meyer Werft hat in der Vergangenheit schon mehrfach Neubauten für Royal Caribbean erbaut, so vier Schiffe für RCI der sogenannten Radiance-Klasse zwischen 2001 und 2004, die "Radiance", "Brilliance", "Serenade" und "Jewel of the Seas". Zuletzt hatte die Meyer Werft zwischen 2008 und 2012 fünf Schiffe der "Solstice-Klasse" der zur Royal Caribbean Cruises-Gruppe gehörenden Celebrity Cruises abgeliefert.