Die Organisatoren freuen sich über die dritthöchste Besucherzahl in der 68 Jahre alten Geschichte der Agrar-Messe. Auch die Firmen seien mit dem Verlauf sehr zufrieden, sagte Geschäftsführer Dirk Gie­schen am Dienstag. Entspannt war die Messe für Polizei und die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz. Sie blicken zurück auf einen ausgesprochen ruhigen Verlauf der viertägigen landwirtschaftlichen Groß-Veranstaltung in dem kleinen Dorf im Landkreis Rotenburg.