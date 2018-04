Gehören bald der Vergangenheit an: Militärparaden der britischen Soldaten in der Celler Innenstadt – wie hier bei der Verleihung des Ehrentitels „Freedom of the city“. (Dpa)

Es ist zunächst nur der Vorschlag für ein Modellprojekt, und doch ist die Kritik schon groß: Die Dänen-Ampel in Schleswig-Holstein plant die Einführung eines Drogen-Tüvs. Hierbei sollen Drogenkonsumenten durch ein "drug checking" vor Diskotheken die Möglichkeit haben zu prüfen, ob ihr Haschisch sauber oder verunreinigt ist.

"Unser Ziel ist es, damit den Gesundheitsschutz auch für Drogenkonsumenten zu verbessern", verteidigt Marret Bohn, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, den Vorschlag. Es gehe nicht um eine Verharmlosung des Drogenkonsums, sondern vielmehr um eine Entkriminalisierung der Konsumenten. "Das ,drug checking’ wäre selbstverständlich nur ein kleiner Teil unserer Drogenpolitik", so Bohn. "Wir verfolgen natürlich auch weiter die Bausteine Prävention und Therapie."

Die Politik hänge momentan gerade im Bereich der Drogenpolitik noch häufig der Zeit hinterher. Daher müsse man sich nun endlich den geänderten Umständen anpassen. "Die konsumierten Stoffe sind heutzutage immer häufiger verunreinigt und führen daher auch zu immer mehr Todesfällen. Dem wollen wir mit diesem Vorschlag entgegenwirken", sagt die Grünen-Politikerin. Zudem hoffe man darauf, dass die Kenntnis über verunreinigte Stoffe Konsumenten eher dazu bewege die Droge zu meiden.

Modellprojekt mit Pilotcharakter

Wie genau die Umsetzung der Pläne aussehen soll, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner genau sagen. "Uns geht es erst einmal nicht um eine sofortige Einführung des Tests, sondern vielmehr um die Möglichkeit, ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt zu starten", sagt Lars Harms, Fraktionsvorsitzender der Südschleswigschen Wählergemeinschaft (SSW) im Landtag. "Je nachdem wie das Ergebnis nach einem solchen Modellprojekt aussieht, können wir gucken, ob sich ein Drogen-Tüv in Schleswig-Holstein überhaupt lohnt."

Kritiker gehen allerdings schon jetzt auf die Barrikaden. "Diese Vorschläge sind grotesk und setzen in der Drogenpolitik völlig falsche Signale", sagt Jost de Jager, Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein. "Die Dänen-Ampel will das Kiffen nun verharmlosen. In der Drogenpolitik müssten stattdessen aber eher präventive Maßnahmen verstärkt werden."

Auch in anderen Bundesländern stoßen die Pläne auf Unverständnis. "In Niedersachsen planen wir so etwas nicht", sagt Thomas Spieker, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Er halte das Ganze ohnehin nicht für zielführend, da die Gefahr bestehe, dass Drogen damit bagatellisiert würden.

"Wenn wir dieses Modellprojekt tatsächlich starten, geht das nur, wenn es von den Drogenberatungsstellen und Hilfeeinrichtungen vor Ort mitgetragen wird", sagt auch Peter Eichstädt, drogenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein äußert sich ohnehin noch zurückhaltend. Momentan gebe es keine konkreten Pläne zu einer Gesetzesänderung heißt es. Die Dänen-Ampel will nun zunächst einmal Gespräche mit Fachleuten und allen Beteiligten führen. Dabei gehe es unter anderem auch um die Frage, ob ein solches "drug checking" tatsächlich die erhoffte abschreckende Wirkung haben wird. "Sollte sich in den Gesprächen herausstellen, dass das Projekt tatsächlich eher eine verharmlosende Wirkung hat, werden wir es selbstverständlich nicht weiter verfolgen", sagt Eichstädt.

Ein Zeitpunkt für diese Gespräche steht bis jetzt allerdings noch nicht fest. "Die Drogenpolitik ist in unserem Koalitionsvertrag nicht das vorrangige Thema", betont der drogenpolitische Sprecher. Dass das Modellprojekt irgendwann überall in Schleswig-Holstein umgesetzt wird, hält der Politiker ohnehin für fragwürdig. "Es wird nicht so sein, dass wir irgendwann flächendeckend kleine Labore in den Diskotheken in Schleswig-Holstein haben werden."