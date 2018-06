Erwig Holste drückt dem fünf Wochen alten Stutfohlen Saphira ein heißes Eisen auf den hinteren Schenkel – ein H mit zwei Pferdeköpfen. Im neuen Tierschutzgesetz sollen Brandzeichen zur Kennzeichnung von Pferden abgeschafft werden. (Dpa)

VON CHRISTINA STICHT

Rethem. Für die einen ist es eine jahrhundertealte Tradition, für die anderen bloße Tierquälerei: Zwischen der Pferdelobby und Tierschützern tobt seit Jahren ein erbitterter Kampf um den Schenkelbrand. Im Moment sieht es so aus, als ob die umstrittenen Brandzeichen tatsächlich abgeschafft werden könnten. Dies sieht zumindest der Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes aus dem Haus von Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) vor. Morgen, am Freitag, ist das geplante Gesetz Thema im Bundesrat.

Erdwig Holste, Brennbeauftragter des Hannoveraner Verbandes, sieht sich zu Unrecht als Tierquäler verunglimpft. "Ich mache das seit 15 Jahren und habe mehr als

12000 Fohlen gebrannt – nicht einmal gab es danach Komplikationen", beteuert der 53-Jährige. An diesem Tag ist er auf dem idyllisch gelegenen Gutshof in Rethem an der Aller im Einsatz. Holste drückt dem fünf Wochen alten Fohlen Saphira das glühend heiße Eisen auf den hinteren Schenkel. "Wenn ich sagen würde, das ist schmerzfrei, würde ich lügen", erklärt der gelernte Hufschmied, "aber die Haut ist achtmal dicker als unsere. Wir brennen nur die Oberhaut an." Saphira lässt den blitzschnellen Aufdruck äußerlich unbeeindruckt über sich ergehen.

Seit drei Jahren muss Holste den jungen Pferden auch per Spritze einen Mikrochip in den Hals einsetzen – diese Kennzeichnung ist EU-weit Vorschrift. Daher sei der Schenkelbrand nicht mehr notwendig und könne aus dem Gesetz gestrichen werden, argumentiert Aigners Ministerium. "Der Tierschutz hat für die Bundesregierung hohe Priorität. Das Brandzeichen zu verbieten, war auch ein Wunsch der Länder", sagt ein Sprecher.

Offene Fragen bei Mikrochip

"Bei dem Mikrochip gibt es überall noch Klärungsbedarf", betont dagegen Enno Hempel, Geschäftsführer der Pferdeland Niedersachsen GmbH. "Es gibt viele Fragen, zum Beispiel: Was ist mit der Fälschungssicherheit, welche gesundheitlichen Nebenwirkungen gibt es, welche technischen Mängel?" Die EU-Verordnung enthalte ausdrücklich die Möglichkeit, alternative Methoden einzusetzen. In Österreich oder England könne zwischen beiden Methoden gewählt werden.

Auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) stemmt sich gegen ein Verbot des Brennens. "Gutachterliche Stellungnahmen belegen, dass beide Kennzeichnungsmethoden tierschutzrechtlich voll vertretbar sind", sagt der für den Bereich Zucht zuständige FN-Vizepräsident Theo Leuchten aus Ratingen.

Der Deutsche Tierschutzbund läuft jedoch plakativ Sturm gegen den Schenkelbrand – mit der Rückenansicht einer jungen Frau, an deren Schulter ein blutiges, qualmendes Brandmal prangt. . "Fühl dich wie ein Pferd", lautet der Slogan zu der Plakatkampagne. Die Tierschützer werfen den Befürwortern vor, Irrtümer zu verbreiten und das Chippen aus Interesse am Erhalt ihrer Markenzeichen schlechtzu-

machen.

"Die akute Belastung beim Brennen und Chippen ist sehr ähnlich", sagt der Tiermediziner Jörg Aurich. Der Professor von der Universität Wien hat Fohlen nach beiden Eingriffen untersucht. Allerdings hätten Fohlen nach dem Brennen noch eine

Woche lang eine erhöhte Körpertemperatur – wie Menschen, die Verbrennungen erlitten hätten.

Aurich zufolge gibt es derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass das Brennen dem Chippen in puncto Zuverlässigkeit und Sicherheit überlegen ist. Dass der Ruf der deutschen Exportschlager wie dem Hannoveraner mit dem Verbot der Brandzeichen leiden könnte, befürchtet der Experte nicht. "Die Holländer haben das Brennen schon vor zehn Jahren abgeschafft, und die Niederlande sind derzeit der erfolgreichste Sportpferdezuchtverband", sagt der Tiermediziner.

Im Herbst soll das neue Tierschutzgesetz verabschiedet werden. Bundestagsabgeordnete der CDU und FDP setzen sich nach Angaben von Pferdeland-Geschäftsführer Hempel bereits für den Erhalt des Pferdebrands ein. Anders als Ministerin Aigner seien auch Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Außenminister Guido Westerwelle (FDP) gegen ein Verbot. Beide Politiker sind persönlich mit dem Pferdesport verbunden: Westerwelles Partner Michael Mronz vermarktet das Reitturnier CHIO in Aachen, die Ministerin ist Reiterin.

n Hannoveraner sind eine der bekanntesten Pferderassen weltweit und ein deutscher Exportschlager: Den Warmblütern werden ausgezeichnete Gangmechanik und gute Nerven nachgesagt. Nach Angaben des Hannoveraner Verbandes in Verden wechseln etwa 1000 Pferde pro Jahr über den Verband den Besitzer, mehr als

40 Prozent gehen ins Ausland. So ist beispielsweise die Reiterstaffel der kanadischen Polizei auf Hannoveranern unterwegs, zuletzt war die Reiterstaffel beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. zu sehen. Auch in den Arabischen Emiraten sind die Rösser aus Deutschland beliebt. Die Zuchtanfänge für Landwirtschaft und Militärdienst liegen im 16. Jahrhundert. Ein bedeutender Einschnitt war die Gründung des Landgestütes 1735 in Celle, mit der die zentrale Registrierung der Hannoveraner eingeführt wurde. Das Brandzeichen ist ein H mit zwei Pferdeköpfen.