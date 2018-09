Dauerstreit um Dauerbaustelle: die Hamburger Elbphilharmonie. (Dpa)

Auch der Baukonzern Hochtief verbreitete eine Mitteilung, in der es unter anderem heißt: "Hochtief befindet sich zurzeit in Gesprächen mit den Projektbeteiligten der Elbphilharmonie, um eine Lösung für die offenen Fragen zu finden. In dieser Situation können wir uns leider nicht zum Stand des Verfahrens oder zu Inhalten äußern und bitten um Ihr Verständnis." Für heute hat Hochtief eine weitere Erklärung angekündigt.

Gestern war ein zweites Ultimatum der Stadt Hamburg zum Weiterbau des spektakulären Konzerthauses im Hafen ausgelaufen. Die Stadt hatte mit der Kündigung "aller Verträge" gedroht, sollte sich der Baukonzern nicht bereit erklären, die Arbeiten am Dach des Konzertsaals wieder aufzunehmen. Ein erstes Ultimatum war am 31. Mai ergebnislos verstrichen. Die Arbeiten auf der Baustelle ruhen bereits seit acht Monaten, weil sich die Stadt und Hochtief über die Sicherheit der Dachkonstruktion streiten.

Hamburgs Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) fordert von Hochtief eine bedingungslose Zusage, das Saaldach zu Ende zu bauen. Außerdem müsse das Schiedsgerichtsverfahren, dem Hochtief zu einem früheren Zeitpunkt bereits zugestimmt hätte, endlich auf den Weg gebracht werden. Es soll sämtliche Rechtsstreitigkeiten um Mehrkosten und Bauzeitverlängerungen klären.

Im Streit um die Ausführungsplanung der gesamten Haustechnik hat die Stadt Hamburg Hochtief zwei Varianten vorgeschlagen: Entweder übernimmt die Stadt diese Arbeiten allein oder Hochtief zusammen mit den Architekten Herzog & de Meuron. Außerdem soll ein endgültiger Zeitplan vorgelegt werden.

Sollte Hochtief diese Forderungen nicht erfüllen, will die Stadt das Konzerthaus alleine weiterbauen. "Dann bauen wir weiter. Dafür gibt es die städtische Realisierungsgesellschaft Rege. Außerdem würden wir mit anderen Bauunternehmen weiterarbeiten, da ist Hochtief ja zum Glück nicht das einzige Unternehmen", sagte Barbara Kisseler.

Seit Jahren streiten sich die Stadt Hamburg und der Baukonzern Hochtief um das spektakuläre Bauwerk. Zunächst sollte das Konzerthaus 77 Millionen Euro kosten und 2010 fertig sein. Mittlerweile liegen die Kosten für den Steuerzahler bei mindestens 323 Millionen Euro. Die Opposition rechnet mit weiteren Mehrkosten in Höhe von 100 Millionen Euro. Die Eröffnung der Elbphilharmonie ist zurzeit für das Jahr 2015 geplant.