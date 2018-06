Sehlingen. Gehen von den Havarien an sogenannten Lagerstättenwasserleitungen gesundheitliche Gefahren für Anwohner aus? Zwei Toxikologen haben das jetzt am Beispiel der im Erdgasfeld Söhlingen lebenden Familie Schoon untersucht. Bei den drei Familienmitgliedern wurden Benzol- und Quecksilberkonzentrationen festgestellt, die teilweise über den Durchschnittswerten der übrigen Bevölkerung liegen. Die Werte lassen nach Angaben von Ulrich Ewers (Gelsenkirchen) und Hermann Kruse (Kiel) aber keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung zu. Während Ewers zwischen den Blutwerten und den Havarien an den Lagerstättenwasserleitungen keinen Zusammenhang sieht, will Kruse das nicht ausschließen.

Die Familie Schoon lebt seit mehr als 15 Jahren in einer ehemaligen Nerzfarm mitten im Erdgasfeld Söhlingen (Kreis Rotenburg). Anlagen zur Erdgasförderung und -reinigung stehen nur wenige Hundert Meter von ihrem Haus entfernt. Wiesen und Äcker drumherum sind durchzogen von Leitungen, in denen Erdgas und das bei der Erdgasförderung anfallende Lagerstättenwasser transportiert wird. Erst aus den Medien erfuhr Familie Schoon Anfang 2011, dass schon im Jahre 2007 an mehreren Stellen des Leitungsnetzes Quecksilber und das krebserregende Benzol ausgetreten waren und Erdreich und Grundwasser verseucht hatten. Exxon Mobil musste mehr als 2500 Kubikmeter kontaminiertes Erdreich auskoffern und entsorgen.

Für Rentner Erdwin Schoon, seine Frau Christa und Tochter Mady gab es fortan eine Erklärung mehr für die gesundheitlichen Probleme, unter denen sie seit Jahren leiden. Schon länger haben sie Emissionen von der Erdgasreinigungsstation und von Erdgasfackeln als Krankmacher im Verdacht. Exxon Mobil hat dagegen stets versichert, die Anwohner seien nicht gefährdet.

In ihrem Gutachten, das nach Angaben von Kruse im Auftrag von Exxon Mobil erstellt worden ist, gehen die Toxikologen der Frage nach, ob die durch Undichtigkeiten bedingte Freisetzung von Benzol, Toluol, Xylol und Ethylbenzol (BTEX) sowie von Quecksilber zu einer erhöhten Belastung der Anwohner geführt haben kann. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass zumindest die im Untersuchungszeitraum – Februar bis April 2012 – in der Luft nachgewiesenen BTEX- und Quecksilberkonzentrationen nicht zu einer erhöhten Blutkonzentrationen bei den Betroffenen geführt haben können. Ob allerdings die Luftkontaminationen zum Zeitpunkt der Blutabnahme "ähnlich niedrig waren, vermögen wir nicht zu beurteilen", räumen die Wissenschaftler ein. Als Schoons im Januar und März 2011 ihr Blut untersuchen ließen, wurde in Söhlingen noch an der Beseitigung der Umweltschäden gearbeitet, Schadstoffmessungen gab es aber nicht.

Der Bluttest ergab für alle drei eine Quecksilberbelastung zwischen 1,3 und 1,4 Mikrogramm pro Liter Blut. Zur Einordnung: 95 Prozent der deutschen Bevölkerung haben nach einer Erhebung des Bundesumweltamtes eine Quecksilberbelastung von maximal 2,0 Mikrogramm pro Liter Blut, bei der Hälfte der Deutschen liegt der Wert allerdings unter 0,6 Mikrogramm. Für die Schoons stellten die Toxikologen deshalb mit einem Wert von 1,3 Mikrogramm eine überdurchschnittlich hohe Quecksilberbelastung fest. Die BTEX-Werte dagegen lagen laut Kruse bei den Frauen "in dem für Nichtraucher typischen Bereich", bei Erdwin Schoon waren die Benzol-Werte leicht erhöht.

Nach Ansicht von Ulrich Ewers sind die Havarien im Leitungsnetz nicht mit einer erhöhten Belastung für Bewohner in der Umgebung verbunden. Anders urteilt Gutachter Hermann Kruse. In einem "ergänzenden Votum" erklärt er, er könne nicht ausschließen, dass die geringfügigen Blutbelastungen nicht doch auf die Undichtigkeiten im Leitungsnetz und die Nähe zu den Erdgasanlagen zurückzuführen sind.

Christa Schoon macht nach wie vor die Gasförderung vor ihrer Haustür für die gesundheitlichen Probleme ihrer Familie verantwortlich. "Am liebsten würde ich sofort wegziehen." Empört ist sie, "dass wir das Gutachten als letzte bekommen haben."

Exxon Mobil sieht sich dagegen durch das Gutachten bestätigt: "Es gibt keine Hinweise auf gesundheitsschädliche Belastungen durch Benzol und Quecksilber", teilt das Energieunternehmen mit.