Eurogate lädt Bevölkerung ein

Wilhelmshaven. Zum "Tag der offenen Baustelle" lädt Eurogate in den Jade-Weser-Port. Am 29. Juli lässt das Unternehmen Besucher auf den Terminal, teilte Eurogate gestern mit. Sie können die 82 Meter hohen Containerbrücken und die 16 Meter hohen Transporter aus der Nähe betrachten. Nach den jüngsten Planungen soll Deutschlands einziger Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven Ende September in Betrieb gehen. Dann darf das Gelände nur noch unter Sicherheitsauflagen betreten werden. Die ursprünglich für den 5. August geplante Eröffnung war verschoben worden, nachdem mehr als 200 Löcher in der Spundwand entdeckt worden waren.