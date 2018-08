Die gerichtlichen Auseinandersetzungen um das undurchsichtige Finanzgebaren des früheren Cloppenburger Dechanten Alfons Kühling nehmen kein Ende. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat den katholischen Geistlichen in zweiter Instanz zur Rückzahlung von 220 000 Euro an die Heilig-Kreuz-Stiftung Cloppenburg verurteilt. Gegen ein weiteres OLG-Urteil, wonach er 277 000 Euro an die St.-Josefs-Stiftung zurückzahlen muss, hat Kühling beim Bundesgerichtshof eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht.

Alfons Kühling, inzwischen 78 Jahre alt, war mehr als 30 Jahre lang eine Institution im katholischen Cloppenburg. Als Dechant von St. Andreas stand er von Amts wegen den vier Stiftungen der Pfarrgemeinde vor: Heilig-Kreuz (Jugend- und Familienhilfeeinrichtung), St. Josef (Krankenhaus), Edith-Stein (Fachstelle für Sucht und Prävention) und St. Vincenzhaus (Förderschule). Mit mehr als 1000 Mitarbeitern ist die Kirche einer der größten Arbeitgeber in der Region.

Als Kühling 2008 nicht erklären wollte, woher die mehreren Hunderttausend Euro für eine prunkvolle Holzkapelle stammten und gleichzeitig das von der St.-Josefs-Stiftung getragene Hospital in finanzielle Schwierigkeiten geriet, ordnete das Bischöflich Münstersche Offizialat eine Sonderprüfung der vier Stiftungen an.

Wegen Veruntreuung von Stiftungs-geldern ist der Geistliche inzwischen rechtskräftig zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. In Cloppenburg heißt es, der von Haus aus nicht unvermögende Kühling sei durchaus einem etwas gediegenen Lebensstil zugeneigt. Doch den Vorwurf, dass er sich womöglich Geld in die eigene Tasche gesteckt haben könnte, erhebt niemand. Auch heute noch finden sich Gemeindemitglieder, die zu Kühling und seinem Wirken stehen.

Dabei hinterließ der Geistliche seiner Gemeinde ein Finanzchaos. Ein innerkirchlicher Untersuchungsausschuss prüfte eineinhalb Jahre lang Kühlings Buchführung. Das Einnahme- und Ausgabeverhalten sei nicht ordnungsgemäß gewesen, stellten die Prüfer fest. Deshalb seien die Finanzflüsse nicht nachvollziehbar.

So blieb unklar, woher das Millionenguthaben stammt, das im Zusammenhang mit der privaten Förderschule St. Vincenzhaus entdeckt wurde. Die Schule hätte darüber beinahe den Status der Gemeinnützigkeit verloren; sie stand kurz vor dem Aus. Von den entdeckten fünf Millionen Euro reklamierte Kühling eine Million Euro für sich: Privatvermögen, das er auf Stiftungskonten vor dem Finanzamt versteckt habe. Die Kirchenprüfer allerdings machten nur etwa 280 000 Euro aus, die eindeutig dem Privatvermögen Kühlings zuzuordnen seien; einstmals 550 000 D-Mark, die der Geistliche vor der Euro-Einführung in einer Selbstanzeige dem Finanzamt offenbart hatte.

Für die aufwendige Finanzprüfung bekam Kühling jetzt die Rechnung. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichtes Oldenburg von vorvergangener Woche muss Kühling der Heilig-Kreuz-Stiftung allein 43 500 Euro für die Kosten der Prüfung zahlen. Weitere 43 000 Euro muss er zurückzahlen, weil er nach Feststellung des Gerichts jahrelang in monatlichen Beträgen von 1400 Euro für „seelsorgerische Zwecke“ abgebucht hatte – ohne dafür einen rechtfertigenden Grund liefern zu können. Ähnlich argumentierte das OLG auch bei einem weiteren Betrag von 100 000 Euro, die Kühling in den Jahren 1998 bis 2006 bar oder als Scheck erhalten hatte. Ferner habe sich Kühling durch die Überweisung von 18 000 und 24 000 Euro auf sein Konto in den Jahren 2002 und 2004 ungerechtfertigt bereichert. Seine Behauptung, bei den Beträgen habe es sich um privates Geld gehandelt, das er allein wegen der Steuer auf einem Stiftungskonto geparkt habe, sah das OLG als widerlegt an. Unterm Strich muss Kühling nach diesem Urteil 220 000 Euro an die Stiftung Heilig-Kreuz überweisen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

277 000 Euro soll Kühling nach einem früheren Urteil des OLG an die St.-Josefs-Stiftung zurückzahlen. Das Kuratorium der Stiftung hatte ihn verklagt, weil er jahrelang monatlich 2000 Euro in bar und ohne Quittung unter anderem als Entschädigung für Gottesdienste im St.-Josefs-Hospital genommen hatte. Ein von Kühlings Anwalt beantragtes Revisionsverfahren lehn- te das OLG ab. Deshalb hat Kühling beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht. Wann darüber entschieden wird, ist völlig offen. Im Moment bereitet die St.-Josefs-Stiftung nach Angaben ihres Kuratoriumsvorsitzenden Peter Cromme eine Stellungnahme vor.

Rechtskräftig abgeschlossen ist dagegen eine Klage der St.-Andreas-Gemeinde. An sie hat Kühling etwas mehr als 300 000 Euro zurückgezahlt. Alfons Kühling selbst äußere sich zu den Vorgängen nicht, teilte sein Anwalt auf Nachfrage mit.