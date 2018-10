Der Kreiswahlausschuss hat gestern Nachmittag das Ergebnis der Landtagswahl bestätigt. Es gab allerdings ein kleines Problem bei der Briefwahl, da zunächst einige fehlerhafte Stimmzettel ausgegeben worden sind, deren Format nicht zu den Schablonen passte, mit deren Hilfe Blinde und Sehbehinderte wählen können. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Die niedersächsische Landtagswahl ist wenige Tage alt, gestern hat der Kreiswahlausschuss der Stadt Delmenhorst das Ergebnis offiziell bestätigt. Er musste allerdings auch registrieren, dass es zunächst ein Problem bei der Briefwahl gab, weil fehlerhafte Stimmzettel an 14 Bürger gegangen waren. Sie mussten dann ein zweites Mal ihre Kreuze machen – so sie denn im Lande waren.

Malte Simon traute seinen Augen nicht. Als er jetzt aus seinem sechswöchigen Urlaub wieder in Delmenhorst eintraf, fand er seine Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl im Briefkasten. Wie kann das sein, dachte er sich, wo er doch am 10. Dezember bereits seine Kreuzchen per Briefwahl abgegeben hatte – eben weil die lange Urlaubsreise bevorstand. Ein beigefügtes Schreiben der Verwaltung vom 19. Dezember erklärte ihm: "Die bis dahin verwendeten Stimmzettelvordrucke sind beanstandet worden. Dies hat zur Folge, dass Ihre erste Stimmabgabe ungültig ist." Er erfuhr aber auch, dass dem Schreiben ein neuer Stimmzettel beiliegt. "Ich kam aber erst jetzt nach der Landtagswahl wieder zurück und hatte somit keine Chance zu wählen", sagte Simon gestern angesäuert. Er kann es nicht nachvollziehen, dass sein Wahlrecht verpufft ist. "Es heißt doch: Jede Stimme zählt."

Dabei ist Simon nicht der einzige Delmenhorster, der doppelt wählen musste, weil er von der Stadtverwaltung zunächst einen falschen Stimmzettel ausgehändigt bekommen hatte. "Es waren 14 ungültige Stimmzettel", erklärte die stellvertretende Landeswahlleiterin Bettina Meyer gestern auf Nachfrage. An 14 Delmenhorster waren die unbrauchbaren Stimmzettel gegangen – wer von ihnen außer Malte Simon so lange weg war, dass er die neuen nicht ausfüllen konnte, ist unklar.

Der Grund, warum die Landeswahlleitung die ersten Briefwahl-Stimmzettel beanstandet hat, war ein Formatfehler. "Das war leider nicht in Ordnung", sagte Bettina Meyer. Rechts oben in der Ecke des Stimmzettels befindet sich ein Loch, das Blinden und Sehbehinderten die Wahl erleichtern soll. Sie wissen so automatisch, wie herum der Stimmzettel liegen muss und können ihre Schablone anlegen und mit Hilfe einer Audio-CD ihre Kreuze machen. Da aber das Format des Zettels nicht zur Schablone passte, hätten sie eine andere Partei als beabsichtigt gewählt. "Da geht es um Millimeter", erklärte Bettina Meyer und sie schilderte, dass auch in einem anderen Wahlkreis Niedersachsens Neudrucke geordert werden mussten. "Das ist alles außerordentlich bedauerlich", findet sie.

Der Fehler, der in Delmenhorst passiert ist, geht laut Kreiswahlleiter Gerd Linderkamp auf falsche Druckfahnen zurück, die die Verwaltung nicht richtig kontrolliert hatte. "Die Kästchen waren einen Millimeter höher, sodass die Schablonen für Sehbehinderte und Blinde nicht mehr passten", bestätigte Linderkamp. Auch er sprach von 14 Betroffenen, denen neue Briefwahlunterlagen zugeschickt werden mussten. Auch die Zeit habe eine Rolle gespielt: "Wir wollten die Briefwahl so früh wie möglich zulassen, deshalb wurden die Druckfahnen leider nicht so genau kontrolliert." Und dann seien schon die ersten Bürger da gewesen, die wählen wollten.

Nachdem der Fehler aufgefallen war, sei die Lieferung der falschformatigen Wahl-Stimmzettel aus dem Verkehr gezogen worden, schilderte Erster Stadtrat Gerd Linderkamp. Der Fauxpas habe der Stadt Delmenhorst rund 1200 Euro netto gekostet.