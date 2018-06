Das Hamburger Landgericht hatte den schuldunfähigen Mann 1999 in die Psychiatrie in Hamburg-Langenhorn eingewiesen. Hintergrund war ein versuchter Totschlag. Er hatte nach Polizeiangaben im Jahr 1997 versucht, einen Bekannten zu erwürgen. Der 56-Jährige war am 13. Juli von einem genehmigten Ausgang auf dem Klinikgelände in Langenhorn nicht zurückgekehrt.

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Fotos des Mannes, darauf erkannte die Hotelangestellte nun den Gast. Die Besatzung eines Streifenwagens griff ihn gestern vor dem Hotel auf, er wartete gerade auf ein Taxi. "Auf Nachfrage gab er zu, der Gesuchte zu sein", erklärte die Sprecherin. "Er wusste, warum die Polizei vor ihm stand." Wo sich der 56-Jährige seit seiner Flucht aufhielt, ist noch unklar. Er habe erst am Mittwochabend in dem Hotel in Bergedorf eingecheckt, sagte die Sprecherin.