Anhörung im Haushaltsausschuss zum Nord-Süd-Dialog

Fragen bleiben unbeantwortet

Hannover. So groß die Erwartungen waren, so groß war am Ende auch die Ernüchterung: Trotz einer mehr als fünfstündigen Anhörung im Haushaltsausschuss des Landtags konnten die offenen Fragen aus Sicht von SPD, Grünen und Linken zum umstrittenen Nord-Süd-Dialog nicht geklärt werden. "Ich bin sicher, wir haben uns mit dem Thema heute nicht zum letzten Mal beschäftigt", sagte SPD-Haushaltsexpertin Renate Geuter. Genau wie ihre Kollegen von Linken und Grünen hatte auch Geuter gehofft, die vielen Fragen zum Engagement der Staatskanzlei bei der Organisation der privaten Lobby-Party in den Jahren 2007 bis 2009 zu bekommen. Dazu waren neben Finanzminister Hartmut Möllring (CDU) auch der Geschäftsführer des Flughafens Hannover, Raoul Hille, und der Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover, Andreas Tecklenburg, in den Landtag geladen worden.