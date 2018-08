Auch Boilly ließ die Mächtigen nicht gut aussehen. (Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst)

Sie tragen kurze Sporthosen und Trikots der französischen Nationalmannschaft, ihre dünnen Beine und dicken Bäuche scheinen dazu nicht zu passen. Mit fröhlichem Blick schlecken die beiden Männer in fortgeschrittenem Alter ihr Eis. "Fußball ist eine Scheißreligion" ist der böse Titel dieser Karikatur von Stéphane Charbonnier, bei der der Betrachter auf den ersten Blick vermuten kann, dass sie zur gerade beendeten Europameisterschaft in Frankreich gezeichnet wurde.

Ist sie leider nicht: Der ehemalige Chefredakteur von "Charlie Hebdo" wurde am 7. Januar 2015 beim Attentat auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift ermordet. Erstmals nach diesem Anschlag werden Originalzeichnungen von "Charlie"-Zeichnern in Deutschland gezeigt – im Museum Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover. Vor allem die Karikaturen der Satirezeitschrift dürften die Besucher anziehen. Da liegt ein Flüchtlingskind tot am Strand, neben ihm ein großes Werbeplakat mit der Aufschrift: "2 Kindermenüs zum Preis von einem."

Inhalte für deutsches Publikum verständlich

Auf einem anderen Bild stehen ein Golf und ein Trabi nebeneinander, darunter findet sich der Text: "Erfolg der Wiedervereinigung – Schadstoffausstoß bei VW so hoch wie beim Trabant." Islamkritische Bilder finden sich eher selten. Auf einem sprengt ein Mann mit einem langen Bart antike Stätten im syrischen Palmyra in die Luft – der Kommentar des Zeichners Walter Foolz: "Schüler dankt dem Islamischen Staat – man vereinfacht euren Geschichtslehrplan."

"Wir haben die Redaktion und die Eltern der getöteten Karikaturisten um Zeichnungen für die Ausstellung gebeten, sie haben die Auswahl der bei uns gezeigten Bilder getroffen. Dabei haben sie Inhalte ausgewählt, die für ein deutsches Publikum verständlich sind. Um französische Innenpolitik geht es weniger", sagt Laure Dréano-Mayer, Leiterin von Antenne Métropole, einer französischen Kulturorganisation, die die Ausstellung mit organisiert hat.

Bissige Zeichnungen, böse Kommentare – die rund 200 Karikaturen zeigen, dass dies keine Erfindung von "Charlie Hebdo" ist. Honoré Daumier musste wegen seinem Spott über König Louis-Philippe 1832 für sechs Monate ins Gefängnis. André Gill nimmt Bismarck zeichnerisch aufs Korn, legt sich aber auch mit den Mächtigen in Frankreich an und wird von der Zensur bekämpft.

Heute sind vielen Deutschen die subversive Komik eines Tomi Ungerer, der melancholische Humor von Jean-Jacques Sempé oder die satirischen Gesellschaftszeichnungen von Claire Bretécher ein Begriff – sie und viele weitere Karikaturisten werden in Hannover vorgestellt.

Französische Karikaturen - Ungerer (Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst)

"Die Karikatur hat in Frankreich eine längere Tradition als in Deutschland. Das hat auch damit zu tun, dass Kritik in Deutschland stärker über das Wort, beispielsweise durch scharfe Überschriften, geäußert wird, während in Frankreich Zeichnungen diese Funktion übernehmen", sagt Gisela Vetter-Liebenow, die Leiterin des Museums Wilhelm Busch und ergänzt: "Für die Mächtigen in Frankreich war die Zeichnung viel gefährlicher als das Wort, denn sie spricht stärker das Gefühl an und erreichte auch diejenigen, die nicht lesen konnten."

Für sie ist die Ausstellung eine bewusste Reaktion auf die Anschläge von Paris, bei denen zwei Islamisten in der Redaktion von "Charlie Hebdo" zwölf Menschen töteten, darunter die Zeichner Stéphane Charbonnier, Georges Wolinski, Jean Cabut, Bernard Verlhac und Philippe Honoré. Vetter-Liebenow: "Man muss nicht alle Karikaturen gut finden, aber die Gesellschaft muss Zumutungen aushalten." Neben dem Museum steht übrigens ein Polizeiauto mit zwei Beamten – als Vorsichtsmaßnahme.