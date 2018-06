Paradoxes Ringen um die Geheimhaltepraxis des Verfassungsschutzes vor Gericht: Weil die Behörde Akten unter Verschluss hält, hat das Verwaltungsgericht Hannover nicht über die Rechtmäßigkeit der Beobachtung eines Journalisten durch den Geheimdienst urteilen können. Da es ohne die gesperrten Akten nicht entscheiden könne, ob der Verfassungsschutz den Göttinger Radiojournalisten zu Recht als möglichen Linksextremisten im Visier hatte, sei beim Oberverwaltungsgericht (OVG) eine Überprüfung der vom Innenministerium angeordneten Geheimhaltung beantragt worden, erklärte das Gericht am Donnerstag. Wenn das Gericht am Ende keinen Einblick in die Akten erhält, wird es über die Klage des Journalisten schlichtweg nicht entscheiden können. Und auch für den Betroffenen bleibt juristisch offen, ob der Geheimdienst seine Befugnisse überschritten hatte.

Dabei ist dies für den Kläger bereits ein Déjà-vu: In einem ersten Verfahren am Verwaltungsgericht Göttingen im November hatte er nur erreichen können, dass der Verfassungsschutz die freiwillig offengelegten Daten über ihn löschen muss. Über die unter Verschluss gehaltenen Informationen konnten die Richter nicht urteilen. Eine Überprüfung durch das OVG ergab damals, dass die Geheimhaltung berechtigt ist.

Warum muss sich nun also binnen weniger Monate erneut der Geheimschutzsenat des OVG mit den Akten beschäftigen? Möglich sei, dass weitere Unterlagen hinzugekommen seien oder die Geheimhaltungsgründe nicht mehr beständen, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Überprüfung nennt sich in der Juristensprache In-Camera-Verfahren und geschieht nicht öffentlich.