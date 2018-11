Im Skandal um gekaufte Jura-Examen kann der Prozess gegen den angeklagten Richter wie geplant fortgesetzt werden: Das Landgericht Lüneburg lehnte einen Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die Vorsitzende Richterin Sabine Philipp ab. Das teilte das Gericht gestern mit. Der angeklagte Jurist soll als Referatsleiter im Landesjustizprüfungsamt Referendaren Lösungen für das Zweite Staatsexamen verkauft haben. Die Vorsitzende Richterin hatte ebenfalls seit Jahren nebenamtlich im Prüfungsamt gearbeitet und soll dabei auch an der Prüfung einer der betroffenen Nachwuchsjuristinnen teilgenommen haben. Darüber hatte sie bereits vor dem Prozess die Beteiligten informiert.

Die Verteidiger hatten ihren Befangenheitsantrag gegen die Richterin damit begründet, dass sich die Vorsitzende von dem Angeklagten persönlich getäuscht fühlen könnte. Außerdem müsse sie möglicherweise selbst als Zeugin in dem Verfahren aussagen.

Dagegen erklärte das Gericht in seiner Ablehnung des Befangenheitsantrages, die Richterin habe keinen persönlichen Kontakt zu dem Angeklagten gehabt. Außerdem scheide sie als Zeugin aus, weil sie keine Erinnerung an die Prüfung der möglicherweise betroffenen Examenskandidatin habe. Hätte das Gericht dem Antrag stattgegeben, wäre der Prozess geplatzt und hätte unter anderem Vorsitz erneut gestartet werden müssen.

Das Mammutverfahren mit insgesamt 51 Verhandlungsterminen hatte am vergangenen Mittwoch begonnen. Der angeklagte Richter war Ende März in Mailand verhaftet worden, er hatte 30 000 Euro in bar und eine geladene Pistole dabei. In der Schummelaffäre soll mindestens 15 Nachwuchsjuristen das Zweite Staatsexamen nachträglich aberkannt werden. Gegen die Betroffenen wird gesondert verhandelt.